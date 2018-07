Sob o comando de Irving, Celtics fatura 15ª vitória seguida na NBA

Sob o comando de Kyrie Irving, o Boston Celtics fez mais uma vítima na noite deste sábado. Fora de casa, o melhor time da temporada regular da NBA até agora não aliviou contra o Atlanta Hawks, o lanterna da Conferência Leste, e venceu por 110 a 99. Foi a 15ª vitória consecutiva do Celtics. Pela mesma rodada, o Golden State Warriors bateu o Philadelphia 76ers por 124 a 116.

O novo triunfo do Celtics teve a liderança de Irving, autor de 30 pontos, quatro rebotes e cinco assistências. Ele contou com o apoio de Jaylen Brown, com sua melhor performance na competição. Brown anotou 27 pontos e quatro rebotes em seu segundo ano na NBA.

Com 15 vitórias em 17 jogos, o Celtics igualou seu melhor início de campeonato na história da franquia. Trata-se ainda da quinta maior sequência invicta da equipe. O time lidera a Conferência Leste e detém a melhor campanha da temporada até agora.

O Hawks, por sua vez, segue em dificuldades. Neste sábado, Dennis Schroder foi o cestinha da equipe, com 23 pontos, e Kent Bazemore marcou 19. Nada disso evitou a 13ª derrota do time, que tem apenas três vitórias até agora. Trata-se da segunda pior campanha da NBA até o momento.

Kyrie Irving não foi o único a brilhar individualmente na noite de sábado. Na Filadélfia, Stephen Curry liderou o Warriors no triunfo sobre o 76ers por 124 a 116. Curry anotou 35 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Dos 35, 20 foram anotados somente no terceiro quarto, o que marcou um poderoso crescimento do Warriors em quadra.

Até então os donos da casa sonhavam com a vitória, por conta da vantagem de 22 pontos no placar. Curry teve a companhia de Kevin Durant e seus 27 pontos. Klay Thompson contribuiu com 17, e Draymond Green se destacou com oito pontos, oito assistências e sete rebotes.

Com o resultado, os atuais campeões seguem reagindo na Conferência Oeste. Agora somam 12 vitórias e quatro derrotas, ocupando a segunda colocação, atrás apenas do Houston Rockets. O 76ers, em campanha surpreendente, tem oito triunfos e sete derrotas, figurando no 8º posto da Conferência Leste.

Líder do lado Oeste, o Rockets sustentou a frente diante do Warriors ao vencer o Memphis Grizzlies por 105 a 83, fora de casa. James Harden foi o destaque da partida, com 29 pontos. Mas Clint Capela também se destacou, com um "double-double" de 17 pontos e 13 rebotes. A equipe de Houston soma 13 triunfos e o mesmo número de derrotas do Warriors: quatro.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 102 x 87 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 85 x 125 Utah Jazz

Atlanta Hawks 99 x 110 Boston Celtics

Philadelphia 76ers 116 x 124 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 83 x 105 Houston Rockets

Dallas Mavericks 111 x 79 Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers 102 x 90 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos deste domingo:

Toronto Raptors x Washington Wizards

Miami Heat x Indiana Pacers

Brooklyn Nets x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons

Phoenix Suns x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets