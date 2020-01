Sob os olhares de Neymar e Mbappé em Paris, Bucks batem Hornets pela NBA

No primeiro jogo de temporada regular da história da NBA em Paris, o Milwaukee Bucks contou com ótima atuação de Giannis Antetokounmpo para superar o Charlotte Hornets por 116 a 103, nesta sexta-feira, na Arena de Bercy, sob os olhares de Neymar, Mbappé e outros jogadores do PSG.

O jogador grego terminou o confronto com um duplo-duplo, ao anotar 30 pontos e pegar 16 rebotes, sendo quatro ofensivos. Ele ainda deu seis assistências. Eric Bledsoe contribuiu com 20 pontos e George Hill, com outros 16.

Pelo lado dos Hornets, Malik Monk foi o destaque, com 31 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Devonte' Graham também teve boa atuação ao anotar 19 pontos e pegar nove rebotes. Marvin Williams contribuiu com 18 pontos.

Neymar ficou muito próximo da quadra e se empolgou com um toco de Malik Monk em Ersan Ilyasova. O brasileiro assistiu ao jogo ao lado de Mbappé e do argentino Icardi. Thiago Silva e Marquinhos também foram ao ginásio, assim como o judoca Teddy Riner, bicampeão olímpico em Londres-2012 e Rio-2016.

Líder da Conferência Leste e do dono da melhor campanha da NBA, os Bucks alcançaram o 40º triunfo em 46 jogos na temporada, um impressionante aproveitamento de 86,9%. Os Hornets sofreram sua 31ª derrota nas mesmas 46 partidas.

"É muito bom que os garotos vejam e entendam outra cultura. As pessoas em Paris foram incríveis. Tentaremos voltar", afirmou Michael Jordan, melhor jogador da história da NBA e atualmente dono do Charlotte Hornets.