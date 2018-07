Sorteio dá ao 76ers o direito de escolher 1° no Draft da NBA

O Philadelphia 76ers venceu a loteria do Draft da NBA e terá a primeira escolha na próxima edição do recrutamento, marcado para ocorrer no dia 23 de junho, em Nova York. O Los Angeles Lakers ficou com o segundo posto, mas pode se considerar com sorte, pois se não tivesse conseguido uma das três primeiras seleções, teria que cedê-la ao time da Filadélfia.

O Boston Celtics, que recebeu em uma troca o direito de seleção do Brooklyn Nets, garantiu a terceira seleção. Assim, não houve alterações na ordem definida pelo sorteio, que determina as três primeiras seleções. As outras posições de escolha são apontadas de modo inversamente proporcional ao lugar que os times ocuparam na temporada regular.

O 76ers terminou o campeonato com dez vitórias e 72 derrotas e tinha a probabilidade de 26,9% de conseguir a primeira seleção - os seus 25% e 1,9% do Sacramento Kings, pois o time da Filadélfia tinha o direito de trocar seleções com o Kings por causa de uma negociação anterior.

Além disso, poderia ter obtido outra seleção entre as cinco primeiras, caso o Lakers tivesse ficado da quarta em diante. A equipe de Los Angeles havia aberto essa possibilidade ao ceder uma seleção ao time da Filadélfia em troca de Steve Nash. O 76ers, então, a adquiriu mais tarde em outra negociação. Mas o 76ers não pode se queixar, pois nos dois últimos anos havia conseguido no máximo o direito a fazer a terceira escolha do Draft.

A noite da loteria, então, pode ser considerada a de maior de sucesso do 76ers nesta temporada, em que o time da Filadélfia começou mal e nunca melhorou. A equipe iniciou o campeonato com 18 derrotas e seu desempenho ao fim da temporada ficou apena um triunfo acima da pior da história da NBA e que é da mesma franquia. Agora, no Draft, além da primeira escolha, também fará a 24ª e a 26ª seleção.

A última vez que o 76ers teve a primeira escolha foi há 20 anos, quando optou por Allen Iverson, que teve passagem marcante pelo time, tendo o liderado no título da Conferência Leste na temporada 2000/2001 - na final da NBA, o Los Angeles Lakers foi o campeão.

O pivô Wesley Sena, do Bauru, foi o único jogador do Brasil a colocar o seu nome entre os 162 que devem tentar uma vaga na liga no próximo dia 23 de junho, na cerimônia que será realizada no Barclays Center, em Nova York.