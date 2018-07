Sorteio de grupos do basquete olímpico será no Rio de Janeiro

RIO - Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) anunciou nesta segunda-feira que irá realizar no Rio de Janeiro, entre os dias 28 e 29 de abril, o sorteio de grupos e da ordem dos jogos do basquete nos Jogos Olímpicos de Londres, que serão realizados entre os dias 27 de julho e 12 de agosto.

O sorteio fará parte da reunião da Central Board da Fiba, evento que será organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com a logística da Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB). Serão sorteadas as chaves masculinas e femininas, ambas com a presença do Brasil, algo que não acontecia desde 1996.

Carlos Nunes, presidente da CBB, disse ser uma honra receber o sorteio no Rio. "É um evento da Fiba e do Comitê Olímpico Brasileiro. Nós, da CBB, vamos ajudar apenas na parte logística do acontecimento e torcer para que tenhamos sorte nos sorteios." O local da reunião e do sorteio ainda não foi definido.