Sorteio define grupos da Copa América de Basquete

SAN JUAN - A Fiba Américas sorteou nesta segunda-feira, em San Juan (Porto Rio), os grupos da Copa América Feminina de Basquete, que vai acontecer entre os dias 21 e 28 de setembro, na cidade mexicana de Xalapa. O Brasil, que chega à competição como favorito ao título, caiu no mesmo grupo das donas da casa e das argentinas.

Como a Copa América vale como Pré-Mundial, os Estados Unidos, que são atuais campeões já estão garantidos no Mundial de 2014, na Turquia, não participam da competição no México. As norte-americanas também ficaram fora em 2009 e 2011, permitindo ao Brasil ser o atual bicampeão continental.

Por conta da facilidade em conquistar esses dois títulos o Brasil é amplo favorito em Xalapa. Vice-campeã nas duas últimas edições da Copa América, a Argentina também compõe o Grupo B, junto com Porto Rico, República Dominicana e México.

No Grupo A ficam Cuba, Canadá (os dois times que disputaram o bronze em 2009 e 2011), Chile, Venezuela e Jamaica. Os dois primeiros de cada chave passam à semifinal. As três equipes que conquistarem medalha disputarão o Mundial da Turquia, entre setembro e outubro do ano que vem.

A seleção brasileira, treinada por Luis Zanon, conquistou seu 14º título sul-americano consecutivo na semana passada. Na ocasião, fez 80 x 63 no Chile, 76 x 41 na Venezuela e conquistou o título com um placar de 67 x 58 sobre a Argentina. Para a Copa América, o time deve receber os reforços da pivô Érika e da ala Iziane, que não jogaram o Sul-Americano em Mendoza (Argentina).