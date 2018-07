Splitter acerta com Valencia durante paralisação da NBA Com a possibilidade cada vez mais clara de que a greve cancele toda a temporada da NBA, o pivô Tiago Splitter é mais um a acertar para jogar fora dos Estados Unidos. Apesar de propostas do basquete brasileiro, o destino do pivô da seleção é novamente a Espanha, onde ele jogou durante a maior parte da sua carreira. Nesta quarta-feira, o Valencia Basket anunciou a sua contratação.