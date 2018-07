Splitter brilha e vence duelo com Leandrinho na NBA

Em sua melhor atuação na atual temporada, Tiago Splitter saiu do banco de reservas para marcar 23 pontos na vitória do Spurs. Ele teve um aproveitamento quase perfeito nos arremessos, com nove acertos em 11 tentativas - além disso, converteu os cinco lances livres que teve. Assim, teve papel decisivo no resultado em Boston.

Leandrinho, por sua vez, não teve muitos motivos para comemorar no dia em que completou 600 jogos na NBA. Também saindo do banco de reservas, ele ficou apenas 12 minutos em quadra e terminou com quatro pontos, sem evitar a derrota do Celtics. O melhor do time de Boston foi novamente Rajon Rondo, com 22 pontos e 15 assistências.

Além de Tiago Splitter, que levou a melhor no duelo brasileiro, o time de San Antonio contou com boas atuações de Tony Parker, com 26 pontos, e Tim Duncan, com 20 pontos e 15 rebotes, para somar a sua nona vitória em 12 jogos na temporada, o que o deixa em segundo lugar na Conferência Oeste, atrás apenas do Memphis Grizzlies.

Outro jogador brasileiro que pôde comemorar na rodada de quarta-feira foi Anderson Varejão. Ele teve nova atuação dominante no garrafão, terminando com 10 pontos e 19 rebotes, para ajudar o Cleveland Cavaliers a ganhar em casa do Philadelphia 76ers, por 92 a 83, e acabar com a sequência de seis derrotas na temporada.

A rodada ainda marcou a estreia de outro brasileiro na atual temporada. Recuperado da contusão no pé esquerdo, Nenê finalmente entrou em quadra, mas não conseguiu evitar a derrota do Washington Wizards para o Atlanta Hawks na prorrogação, por 101 a 100. Saindo do banco, ele conseguiu 12 pontos nos 19 minutos em que jogou.

Confira os resultados de quarta-feira na NBA:

Charlotte Bobcats 98 x 97 Toronto Raptors

Orlando Magic 90 x 74 Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers 92 x 83 Philadelphia 76ers

Indiana Pacers 115 x 107 New Orleans Hornets

Boston Celtics 100 x 112 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 101 x 100 Washington Wizards

Miami Heat 113 x 106 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 117 x 111 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 93 x 89 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 94 x 101 Denver Nuggets

Dallas Mavericks 114 x 111 New York Knicks

Phoenix Suns 114 x 87 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 113 x 97 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 102 x 93 Brooklyn Nets