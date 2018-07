Splitter brilha em vitória do San Antonio Spurs na NBA

SAN ANTONIO - O brasileiro Tiago Splitter voltou a fazer boa exibição no San Antonio Spurs, na noite de segunda-feira. Com oito pontos e sete rebotes, cinco deles ofensivos, ele ajudou a levar sua equipe a vencer o Toronto Raptors pelo placar de 112 a 99, diante de sua torcida, no Texas. O maior destaque da partida foi Tony Parker, responsável por 26 pontos e oito assistências. Do lado do Toronto, Kyle Lowry e Terrence Ross comandaram a equipe visitante, com 23 pontos cada.

O resultado manteve o San Antonio na briga pelas primeiras posições da Conferência Oeste. A equipe de Splitter ocupa o terceiro lugar, com 22 vitórias e 6 derrotas. Já o Toronto é o quarto do lado Leste, com 11 triunfos e 15 derrotas.

Outro brasileiro em quadra, Anderson Varejão teve desempenho mais discreto. Começando do banco de reservas, ele registrou apenas dois pontos e quatro rebotes em 19 minutos em quadra e não conseguiu evitar a derrota do Cleveland Cavaliers para o Detroit Pistons por 115 a 92.

O cestinha da partida foi o ala Josh Smith, com 25 pontos. O resultado deixou o Detroit mais bem colocado dentro da zona de classificação para os playoffs, em sétimo lugar na Conferência Leste. Já o Cleveland é o 10º, com dez vitórias e 17 derrotas. Ainda pela rodada de segunda, o Miami Heat contou com mais uma grande atuação de LeBron James para vencer o Atlanta Hawks por 121 a 119. LeBron anotou 38 pontos e manteve a perseguição do Miami ao líder Indiana Pacers na tabela. Em segundo, o Miami tem 21 vitórias e seis derrotas, contra 23 triunfos e cinco revezes do Indiana. A NBA não contará com jogos nesta terça-feira. A temporada terá sequência nesta quarta, com cinco partidas, conforme a tabela abaixo.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira:

Charlotte Bobcats 111 x 110 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 92 x 115 Detroit Pistons

Orlando Magic 98 x 103 New York Knicks

Brooklyn Nets 86 x 103 Indiana Pacers

Miami Heat 121 x 119 Atlanta Hawks

Houston Rockets 104 x 111 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 104 x 94 Utah Jazz

San Antonio Spurs 112 x 99 Toronto Raptors

Denver Nuggets 81 x 89 Golden State Warriors

Phoenix Suns 117 x 90 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 100 x 113 New Orleans Pelicans

Jogos de quarta-feira:

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

New York Knicks x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Miami Heat

San Antonio Spurs x Houston Rockets

Golden State Warriors x Los Angeles Clippers