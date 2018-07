Splitter brilha em vitória do Spurs sobre o Thunder

Assim, o Spurs se recuperou da segunda pior derrota da sua história como mandante (136 a 106 para o Portland Trail Blazers na última sexta-feira) e permanece na liderança da Conferência Oeste, com 49 triunfos em 64 partidas. Já o Thunder está na segunda colocação, com 47 vitórias e 17 derrotas.

Os reservas do Spurs foram decisivos para o triunfo ao anotarem 34 pontos contra apenas 16 dos suplentes do Thunder, que perdeu a sexta partida consecutiva em San Antonio. Kevin Durant foi o cestinha do jogo com 26 pontos, um a mais do que Russel Westbrook. Já Serge Ibaka somou 16 rebotes e 13 pontos.

O Utah Jazz encerrou uma série de quatro derrotas ao superar o Detroit Pistons por 103 a 90, em casa, na noite de segunda, com 20 pontos de Mo Williams, além de 16 pontos e 10 rebotes de Al Jefferson. Assim, a equipe, que tinha perdido sete dos últimos oito jogos, retomou a oitava colocação da Conferência Oeste da NBA, com 33 vitórias e 31 derrotas, ao ultrapassar o Los Angeles Lakers em razão dos critérios de desempate.

Rodney Stuckey e Jonas Jerebko anotaram 15 pontos cada pelo Pistons, assim como Greg Monroe, que obteve 13 rebotes. A equipe, 11ª colocada na Conferência Leste, perdeu as últimas seis partidas.

Também na rodada de segunda, o Golden State Warriors conseguiu a sua vitória com a maior diferença de pontos nesta temporada ao bater o New York Knicks por 92 a 63. Quase duas semanas após anotar 54 pontos no Madison Square Garden, Stephen Curry voltou a se destacar pelo Warriors e foi o cestinha da partida com 26 pontos.

David Lee também se saiu bem pelo sexto colocado da Conferência Oeste, com 21 pontos, 10 rebotes e oito assistências. Recuperado de uma lesão no joelho direito que o deixou fora das últimas três partidas, Carmelo Anthony fez 14 pontos e obteve 10 rebotes para o Knicks, vice-líder da Conferência Leste.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 106 x 97 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 105 x 93 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 103 x 90 Detroit Pistons

Phoenix Suns 93 x 108 Denver Nuggets

Golden State Warriors 92 x 63 New York Knicks

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Charlotte Bobcats x Boston Celtics

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Brooklyn Nets x New Orleans Hornets

Miami Heat x Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies