Splitter brilha em vitória sobre Cleveland, de Varejão

Em 26 minutos em quadra, Splitter registrou 18 pontos, cinco rebotes e duas assistências, na sua melhor atuação desde que chegou à NBA, nesta temporada. Tony Parker foi o principal jogador da equipe da casa, com 19 pontos e nove assistências.

Varejão teve atuação mais discreta na partida. Ele anotou apenas oito pontos, mas obteve nove rebotes e deu uma assistência. O maior pontuador do Cleveland foi Mo Williams, com 21 acertos.

O resultado marcou a 11.ª vitória do San Antonio, líder da Conferência Oeste e dono da melhor campanha da NBA. O Cleveland, sem LeBron James, sofreu sua sétima derrota em doze jogos, no meio da tabela da Conferência Leste.

Em Denver, o brasileiro Nenê também se destacou na noite deste sábado. O pivô anotou 22 pontos na vitória do Denver Nuggets sobre o New Jersey Nets, por 107 a 103. O principal jogador da partida foi o ala Carmelo Anthony, que registrou 28 pontos e oito rebotes para os donos da casa.

Foi a sétima vitória do Denver, que faz campanha irregular, com seis derrotas. A equipe de Nenê ocupa a parte intermediária do lado Oeste. O New Jersey, com apenas quatro triunfos e nove derrotas, é o vice-lanterna da Conferência Leste.

Confira os jogos da noite deste sábado:

Indiana Pacers 86 x 90 Orlando Magic

Charlotte Bobcats 123 x 105 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 93 x 98 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 97 x 95 Miami Heat

Milwaukee Bucks 81 x 82 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 116 x 92 Cleveland Cavaliers

Denver Nuggets 107 x 103 New Jersey Nets

Portland Trail Blazers 94 x 103 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 115 x 124 New York Knicks

Jogos deste domingo:

Toronto Raptors x Boston Celtics

Detroit Pistons x Washington Wizards

Sacramento Kings x New Orleans Hornets

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors