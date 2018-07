Splitter é cestinha em seu último jogo na Espanha Chegou ao fim nesta terça-feira a curta passagem do pivô Tiago Splitter pelo Valencia Basket. Mas os 16 dias no clube valenciano foram suficiente para o brasileiro reencontrar o basquete que fez dele o melhor jogador da Espanha na sua última temporada por lá, em 2009/2010. Na sua despedida, nesta terça, Splitter marcou 22 pontos e pegou oito rebotes na vitória do Valencia sobre o Lukoil Academic (Bulgária), por 83 a 59, pela Eurocup, o equivalente da Liga Europa no basquete.