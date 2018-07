Splitter é cestinha em triunfo dos Spurs sobre o Utah Jazz na NBA

O San Antonio Spurs contou com uma inspirada atuação de Tiago Splitter para triunfar com facilidade na rodada de domingo da NBA. Em casa, os atuais campeões da liga norte-americana de basquete derrotaram o Utah Jazz por 89 a 69, com o pivô brasileiro sendo o cestinha do duelo com 14 pontos, além de ter obtido quatro rebotes nos 21 minutos em que permaneceu em quadra.

Os Spurs nunca esteviveram em desvantagem na partida e também teve Kawhi Leonard como destaque, com 12 pontos e nove rebotes. Além disso, limitou o Jazz a sua menor pontuação neste campeonato. A equipe de Salt Lake City acertou apenas 33% dos seus arremessos de quadra na partida. Rudy Gobert obteve 18 rebotes e anotou 13 pontos na pelo Jazz.

O triunfo de domingo foi o terceiro consecutivo dos Spurs, o sétimo colocado da Conferência Oeste da NBA com 26 vitórias e 16 derrotas. Já o Jazz está em antepenúltimo lugar, com somente 14 triunfos em 43 partidas.

Também pela rodada de domingo da NBA, o Oklahoma City Thunder massacrou o Orlando Magic por 127 a 99, fora de casa, com 21 pontos, 11 rebotes e oito assistências de Kevin Durant. Russell Westbrook finalizou a partida com 17 pontos e seis assistências, enquanto Serge Ibaka e Dion Waiters marcaram 16 pontos cada.

O Thunder chegou a liderar o placar por 38 pontos de diferença e nunca esteve em desvantagem. Assim, o time encerrou uma série de quatro derrotas como visitante, exatamente quando iniciou uma sequência de oito partidas fora de casa, e agora está com 20 triunfos em 40 partidas, na décima colocação na Conferência Oeste.

Victor Oladipo liderou o Magic com 23 pontos e Elfrid Payton acumulou 19 pontos e oito assistências. O time de Orlando sofreu 79 pontos no primeiro tempo, um recorde negativo da franquia. A equipe é a antepenúltima colocada do Leste com 15 triunfos em 44 partidas.

No outro jogo da rodada de domingo da NBA, o New Orleans Pelicans conseguiu o seu primeiro triunfo em sete partidas contra o Toronto Raptors ao batê-lo por 95 a 93. Cestinha da partida com 26 pontos, Tyreke Evans foi decisivo para isso ao anotar uma bandeja a menos de dois segundos do fim do confronto no Canadá.

