Splitter faz cesta decisiva e dá vitória ao San Antonio Spurs na NBA

NOVA YORK - Tiago Splitter não teve uma grande atuação, mas foi o homem do jogo na vitória do San Antonio Spurs sobre o Golden State Warriors, por 104 a 102, na rodada de quinta-feira da NBA. O pivô brasileiro fez a cesta decisiva para sua equipe, quando faltavam apenas 2,1 segundos para o final, e garantiu o resultado positivo fora de casa.

Mesmo num dia em que o Spurs poupou seus três principais jogadores - Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili -, Splitter ficou na reserva. Saindo do banco, o brasileiro jogou quase 28 minutos e terminou com quatro pontos e cinco rebotes. Mas deu o tapinha decisivo embaixo do aro, após o arremesso errado de Boris Diaw, e fechou o placar.

Com a ausência dos três astros, o cestinha do Spurs foi o italiano Marco Belinelli, com 28 pontos. Kawhi Leonard também foi bem, com 21 pontos e 10 rebotes. Assim, o time de San Antonio somou a sua 21ª vitória em 26 jogos na temporada da liga norte-americana de basquete, o que o deixa na terceira colocação da Conferência Oeste.

Para o Golden State Warriors, ficou a sensação de ter desperdiçado a chance de vencer um rival tão desfalcado. David Lee teve 32 pontos e 13 rebotes, enquanto Stephen Curry terminou com 30 pontos e 15 assistências, mas eles não evitaram a 13ª derrota da equipe no campeonato - com 14 vitórias até agora, ocupa o nono lugar no Oeste.

A rodada de quinta-feira da NBA teve apenas mais um jogo. Em casa, o Oklahoma City Thunder chegou à oitava vitória seguida na temporada, ao bater o Chicago Bulls por 107 a 95. Dona da melhor campanha da NBA - apenas quatro derrotas em 25 partidas -, a equipe contou com 32 pontos, nove rebotes e seis assistências de Kevin Durant.

Com 20 pontos e 10 assistências, Russell Westbrook também contribuiu para mais uma vitória do Thunder, que lidera a Conferência Oeste. Para o Chicago Bulls, que sofre com a ausência do contundido Derrick Rose e ganhou apenas nove dos 25 jogos que fez na atual temporada, o destaque em quadra foi Joakim Noah, com 23 pontos e 12 rebotes.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Miami Heat x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Houston Rockets

Dallas Mavericks x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves