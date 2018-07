Splitter sai machucado e preocupa, mas Spurs derrotam Nuggets

Durou pouco mais de cinco minutos a participação de Tiago Splitter na vitória do San Antonio Spurs sobre o Denver Nuggets, por 123 a 93, nesta sexta-feira à noite, na Califórnia. O brasileiro sentiu uma lesão na panturrilha direita, saiu machucado e preocupa a equipe para a pós-temporada da NBA.

Mesmo não sendo um jogador que pontua muito, Splitter é fundamental no esquema do técnico Gregg Popovic pela forma com que joga pelo time. No início da temporada, teve outra lesão na panturrilha, ficou um mês fora e o Spurs sofreu no período. Quando o brasileiro voltou a jogar em grande forma, a equipe embalou, a ponto de chegar à 50.ª vitória na temporada nesta sexta-feira. São 16 temporadas de 50 vitórias ou mais do Spurs, um recorde na NBA.

Com o resultado, o Spurs igualou a campanha do Los Angeles Clippers faltando seis jogos para o fim da temporada regular. Os dois times brigam com o Portland Trail Blazers pelo quarto lugar, mas a equipe de LaMarcus Aldrige tem uma vitória a menos.

Nesta sexta, aliás, o Trail Blazers também venceu. Fora de casa, não tomou conhecimento do Los Angeles Lakers, ganhando por 107 a 77. Mc McCollum foi o cestinha do jogo, com 27 pontos. Meyers Leonard, por sua vez, fez um jogo peculiar. Pegou 11 rebotes, todos defensivos, e só tentou um arremesso de quadra. Como errou, saiu do jogo sem pontos.

Em Memphis, o Jeff Green segurou Russell Westbrook e comandou o Grizzlies para uma importante vitória por 100 a 92 sobre o Oklahoma City Thunder. Candidato a MVP, Westbrook começou o jogo com 12 pontos no primeiro quarto. Depois de receber a marcação individual de Green, só conseguiu anotar outros seis.

A vitória fez o Grizzlies empatar com o Houston Rockets no segundo lugar da Conferência Oeste, com 52 vitórias. O Thunder, que perdeu a segunda seguida, corre o risco de ficar fora dos playoffs mesmo tendo o MVP da temporada passada (Kevin Durant, machucado) e o favorito ao prêmio de melhor da atual temporada. O Thunder tem 42 vitórias, contra 41 do New Orleans Pelicans, que fez uma partida a menos.

Determinado a chegar aos playoffs, o Pelicans ganhou mais uma: fez 101 a 95 no Sacramento King, na Califórnia. Apesar da derrota, DeMarcus Cousins saiu do jogo com um "triple-double", de 20 rebotes, 13 assistências e 24 pontos, liderando as três estatísticas da partida.

Na briga pelo quarto lugar do Leste, o Washington Wizards se deu bem na rodada. Em casa, aproveitou a fragilidade do New York Knicks para vencer por 101 a 87, mesmo poupando titulares, entre eles Nenê, que nem entrou em quadra. Em Nova York, o Brooklyn Nets ajudou, vencendo o Toronto Raptors por 114 a 109, em jogo do qual Bruno Caboclo não participou.

O Washington ainda é o quinto, com 43 vitórias, contra 45 do Toronto. Em terceiro, o Chicago chegou a 46 ao bater o Detroit Pistons por 88 a 82, em Chicago. Pau Gasol anotou 26 pontos, pegou 10 rebotes e chegou ao seu 50.ª "double-double" na temporada. Desde Charles Oakley, 28 temporadas atrás, nenhum atleta do Bulls tinha desempenho semelhante.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Indiana Pacers 93 x 74 Charlotte Hornets

Washington Wizards 101 x 87 New York Knicks

Boston Celtics 101 x 110 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 114 x 109 Toronto Raptors

Chicago Bulls 88 x 82 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 100 x 92 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 84 x 97 Orlando Magic

San Antonio Spurs 123 x 93 Denver Nuggets

Sacramento Kings 95 x 101 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 77 x 107 Portland Trail Blazers

