Splitter se destaca em vitória na estreia pelo Valencia

De volta à Espanha, onde já foi considerado o melhor jogador em atividade naquele país, Splitter fez valer o investimento do Valencia. O pivô de 2,12 jogou 28 minutos e contribuiu com 12 pontos e 10 rebotes para a vitória do time dele sobre o Murcia, por 86 a 83, fora de casa. Com seu duplo-duplo (dois dígitos em dois fundamentos), o brasileiro foi eleito o jogador mais valioso da partida.

Com a tendência de a temporada da NBA ser mesmo cancelada, os clubes espanhóis correm para se reforçar com jogadores que atuam nos Estados Unidos. O Real Madrid foi um dos primeiros e conta em seu elenco com Rudy Fernández, do Dallas Mavericks. A imprensa espanhola já fala que Ricky Rubio e os irmãos Gasol devem voltar para o Barcelona.

Enquanto isso, Rafael Hettsheimer segue sendo a grande revelação da Liga Espanhola. O Brasileiro do Zaragoza, que foi um dos responsáveis pela classificação do Brasil às Olimpíadas de Londres, é o segundo melhor atleta da competição até aqui, após sete rodadas. O pivô está no top 10 na maior parte das estatísticas: pontos (oitavo), rebotes (segundo), aproveitamento de dois pontos (sexto), tiros livres (quinto), faltas recebidas (décimo), rebotes defensivos (terceiro), rebotes ofensivos (sétimo) e minutos em quadra (segundo). Marcelinho Huertas, do Barcelona, é o terceiro melhor passador.