Splitter se destaca, mas San Antonio perde do Oklahoma em casa

Tiago Splitter fez sua parte, principalmente no segundo tempo da partida, mas não conseguiu evitar a derrota do San Antonio Spurs para o Oklahoma City Thunder por 114 a 106, diante de sua torcida, na rodada desta quinta-feira da NBA. Foi a 12ª derrota do irregular San Antonio em 30 jogos na atual temporada.

Titular, Splitter esteve 19 minutos em quadra, principalmente no segundo tempo. E chegou a virar referência em quadra para sua equipe. Era acionado com frequência e não decepcionou. Contribuiu com 14 pontos e sete rebotes. Só não foi mais decisivo que o veterano Tim Duncan, responsável por 17 pontos, e Matt Bonner, com 15.

Enquanto o San Antonio teve seus pontos bem distribuídos pela equipe, o Oklahoma se concentrou em Russel Westbrook. Ele foi o cestinha da partida, com 34 pontos. Marcou ainda dez rebotes e cinco assistências. Em segundo plano, Serge Ibaka registrou 21 pontos e sete rebotes.

Foi a 14ª vitória do Oklahoma, que acumula 16 derrotas. Em 10º lugar, a equipe está fora da zona de classificação aos playoffs. O San Antonio, por sua vez, é o sétimo colocado, com 18 vitórias. Mesmo em melhor colocação, o time texano vem decepcionando a torcida. Por ser o atual campeão, os fãs esperavam uma campanha mais regular nesta temporada.

A rodada desta quinta contou com dois grandes confrontos. Em Miami, o Heat reencontrou LeBron James pela segunda vez desde sua saída, ao fim da temporada passada. Liderando novamente o Cleveland Cavaliers, o astro não teve sucesso desta vez. Foi derrotado por 101 a 91.

Com boa atuação, James anotou 30 pontos, oito assistências e quatro rebotes. Pelo desempenho e pelos dois títulos que ajudou o Miami Heat a conquistar nos últimos anos, ele foi aplaudido pela torcida rival. No entanto, acabou sendo ofuscado pelos 31 pontos de Dwyane Wade, que registrou ainda cinco assistências e cinco rebotes. Luol Deng contribuiu com 25 pontos para os anfitriões.

Sem Anderson Varejão, fora da temporada por conta de lesão no tendão de Aquiles, o Cleveland Cavaliers sofreu sua 11ª derrota. Com 17 triunfos, ocupa o quinto lugar da Conferência Leste.

O outro grande duelo da noite envolveu os tradicionais Chicago Bulls e Los Angeles Lakers. E, sem Kobe Bryant, o Lakers não resistiu aos rivais e foram superados pelo placar de 113 a 93. A grande estrela da partida foi justamente o pivô espanhol Pau Gasol, que brilhou ao enfrentar sua ex-equipe pela primeira vez.

Ele foi o cestinha, com 23 pontos. Anotou ainda 13 rebotes, cravando um duplo-duplo. O Chicago teve ainda 21 pontos de Jimmy Butler e 20 de Derrick Rose. O Lakers contou com boa atuação de Wesley Johnson, responsável por 19 pontos, e Ed Davis, com duplo-duplo de 14 rebotes e 13 pontos.

O Chicago Bulls é o quarto colocado do lado Leste, com 20 triunfos e 9 derrotas, enquanto o rival faz uma das piores campanhas do campeonato. É o penúltimo colocado do lado Oeste, com apenas 9 vitórias e 20 derrotas.

Pela mesma rodada, o Golden State Warriors foi surpreendido pelo Los Angeles Clippers pelo placar de 100 a 86. Coadjuvante, o brasileiro Leandrinho esteve em quadra durante apenas três minutos e não conseguiu registrar pontuação. Apesar do revés, o Golden State segue na ponta da Conferência Oeste, com 23 vitórias e apenas cinco derrotas, a melhor campanha da NBA até agora.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

San Antonio Spurs 106 x 114 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 101 x 91 Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls 113 x 93 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 100 x 86 Golden State Warriors

New York Knicks 91 x 102 Washington Wizards

Jogos desta sexta-feira:

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x Indiana Pacers

Memphis Grizzlies x Houston Rockets

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers x Philadelphia 76ers

Sacramento Kings x Phoenix Suns