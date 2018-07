Splitter se destaca na 17ª vitória seguida dos Spurs sobre os Wizards

Enfrentar o Washington Wizards vem sendo uma doce rotina de vitórias para o San Antonio Spurs. Na rodada de sábado da NBA, a equipe do brasileiro Tiago Splitter assegurou o 17º triunfo consecutivo sobre o time do brasileiro Nenê Hilário ao derrotá-lo por 101 a 92, em casa.

Assim, os atuais campeões da liga norte-americana de basquete não perdem para o Wizards desde 12 de novembro de 2005. Além disso, o Spurs venceu as últimas 14 partidas como mandante contra o time de Washington, sendo que esta última foi conquistada sem o brilho de seus principais jogadores.

Tony Parker e Kahwi Leonard não jogaram por estarem lesionados. Enquanto isso, Tim Duncan anotou apenas quatro pontos e conseguiu nove rebotes e Manu Ginobili fez cinco pontos e deu cinco assistências. Assim, a tarefa de liderar o ataque ficou com jogadores menos renomados. E Cory Joseph foi o principal destaque, terminando o duelo como cestinha com 19 pontos.

Splitter também teve boa atuação nos 27 minutos em que permaneceu em quadra, somando 16 pontos, três rebotes e duas assistências. Foi o suficiente para o Spurs conquistar a 21ª vitória em 35 partidas, o que deixa o time na sétima colocação na Conferência Oeste.

Bradley Beal e John Wall foram os destaques do Wizards com 15 pontos cada. Já Nenê anotou 12 pontos, obteve um rebote e deu uma assistência nos 25 minutos em que jogou. Agora o Wizards está com 22 triunfos em 33 partidas, na quarta posição no Leste.

Também pela rodada de sábado da NBA, o Houston Rockets se recuperou em grande estilo da derrota para o New Orleans Pelicans por 111 a 83 na última sexta-feira. Atuando em casa, a equipe conseguiu um triunfo por uma vantagem ainda maior de pontos ao massacrar o Miami Heat por 115 a 79.

James Harden foi o cestinha da partida com 28 pontos e Dwight Howard anotou 23, sendo 19 apenas no segundo quarto, além de ter conquistado 13 rebotes. E com a imensa vantagem, de 34 pontos, com que fechou o terceiro período, os titulares até foram poupados no último quarto.

Dwyane Wade e Chris Bosh marcaram 15 pontos cada para o Heat, que perdeu a quarta partida consecutiva e está em oitavo lugar na Conferência Leste com 14 triunfos e 20 derrotas. Já o Rockets é o quinto colocado do Oeste com 23 vitórias em 33 partidas.

Já o Atlanta Hawks ampliou a sua boa fase e garantiu a quarta vitória consecutiva ao derrotar o Portland Trail Blazers por 115 a 107, fora de casa, na noite de sábado. Paul Millsap anotou 27 pontos, Jeff Teague fez 22 e Thabo Sefolosha somou 13 pontos e 12 rebotes pelo Hawks, que chegou a ter uma vantagem de 20 pontos durante o segundo tempo.

Melhor equipe da Conferência Leste, o Hawks acumula 25 vitórias e oito derrotas. O time de Atlanta também tem ótima campanha como visitante, com seis triunfos consecutivos fora de casa e 11 vitórias e apenas cinco derrotas longe da sua cidade.

LaMarcus Aldridge liderou o Blazers e foi o cestinha da partida com 30 pontos, além de ter conquistado 12 rebotes, mas não impediu o fim de uma série de quatro vitórias do Blazers, que até o sábado só havia perdido dois jogos como mandante nesta temporada. O time de Portland é o vice-líder do Oeste com 26 vitórias em 34 partidas.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Orlando Magic 90 x 98 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 109 x 104 Boston Celtics

Houston Rockets 115 x 79 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 89 x 101 Utah Jazz

San Antonio Spurs 101 x 92 Washington Wizards

Denver Nuggets 114 x 85 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 107 x 115 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 127 x 91 Philadelphia 76ers

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Sacramento Kings

Miami Heat x Brooklyn Nets

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Toronto Raptors

Los Angeles Lakers x Indiana Pacers