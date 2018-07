Splitter supera Leandrinho em duelo brasileiro na NBA

TORONTO - Tiago Splitter venceu o duelo entre jogadores brasileiros na rodada de quarta-feira da NBA. Fora de casa, o San Antonio Spurs superou o Toronto Raptors, de Leandrinho Barbosa, por 113 a 106, e confirmou a sua excelente fase, com nove vitórias consecutivas. A última derrota da equipe foi em 29 de janeiro, para o Dallas Mavericks. Já o time canadense perdeu os últimos três jogos, além de ter triunfado em apenas duas das dez últimas partidas.

Tony Parker desequilibrou o jogo ao ser o cestinha, com 34 pontos, e ainda distribuir 14 assistências. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 28 minutos, com 13 pontos, cinco rebotes e duas assistências. Já Leandrinho ficou em quadra por 16 minutos, com sete pontos, duas assistências e dois rebotes. DeMar DeRozan anotou 29 pontos para o Raptors e José Calderón somou 16 pontos e 11 assistências.

O New York Knicks conseguiu a sua sétima vitória consecutiva na NBA com mais uma boa atuação de Jeremy Lin, que conseguiu um "double-double", com 13 assistências, uma marca recorde na sua carreira, e dez pontos. Com isso, a equipe de Nova York está com 50% de aproveitamento na temporada 2011/2012 da NBA, com 15 vitórias e 15 derrotas, em oitavo lugar na Conferência Leste. Landy Fields anotou 15 pontos e obteve dez rebotes para o Knicks. Já Tyreke Evans, do Kings, foi o cestinha do duelo com 19 pontos.

O Oklahoma City Thunder perdeu a condição de melhor equipe da temporada 2011/2012 da NBA, ocupada agora pelo Chicago Bulls, ao ser superado, fora de casa, pelo Houston Rockets por 96 a 95. Kevin Martin anotou 32 pontos para Houston, incluindo os dois arremessos livres que definiram a partida. Kevin Durant foi o cestinha do duelo com 33 pontos.

O Dallas Mavericks obteve a sua quinta vitória consecutiva no campeonato ao derrotar, em casa, o Denver Nuggets por 102 a 84, com seis jogadores anotando dez ou mais pontos. Shawn Marion foi o principal destaque da equipe, com 16 pontos e dez rebotes. Sem o lesionado Nenê Hilário, o Denver teve Kosta Koufos, com 14 rebotes e 12 pontos, e Chris Anderson, com 14 pontos, como principais jogadores.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Toronto Raptors 106 x 113 San Antonio Spurs

Orlando Magic 103 x 87 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 88 x 98 Detroit Pistons

New Jersey Nets 100 x 105 Memphis Grizzlies

New York Knicks 100 x 85 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 98 x 87 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 89 x 92 New Orleans Hornets

Houston Rockets 96 x 95 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 102 x 90 Charlotte Bobcats

Dallas Mavericks 102 x 84 Denver Nuggets

Phoenix Suns 99 x 101 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 91 x 93 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 102 x 84 Washington Wizards

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers x New Jersey Nets

Chicago Bulls x Boston Celtics

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers