Splitter volta, mas San Antonio Spurs perde para o Los Angeles Clippers

LOS ANGELES - Depois de desfalcar o San Antonio Spurs por quatro partidas, o brasileiro Tiago Splitter voltou a atuar pela equipe na rodada desta segunda-feira da NBA. Recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, o pivô teve atuação muito apagada e ainda viu o seu time ser atropelado pelo Los Angeles Clippers, que venceu por 115 a 92, em casa.

Splitter atuou por um pouco mais de 19 minutos, fez apenas dois pontos e apanhou só dois rebotes, além de ter conseguido somente uma assistência. Sem ritmo de jogo, ele esteve bem abaixo do nível de Tim Duncan, melhor dos Spurs no jogo, com um "double-double" de 17 pontos e 11 rebotes.

Desta forma, a franquia do Texas agora passou a contabilizar cinco derrotas em 24 jogos, retrospecto que o deixa na terceira posição da Conferência Oeste nesta temporada regular na liga de basquete dos Estados Unidos. Já os Clippers se aproximaram dos Spurs, com 17 triunfos em 26 partidas, e está na quarta colocação. Blake Griffin, com 27 pontos e nove rebotes, foi o grande destaque da vitória da equipe da Califórnia, que ainda contou com Chris Paul fazendo 23 pontos.

KOBE VAI MAL

Se Splitter não foi feliz em sua volta aos Spurs, Kobe Bryant não esteve bem na rodada desta segunda-feira da NBA. Em sua quarta partida desde seu retorno após ficar oito meses afastado por causa de lesão, o astro do Los Angeles Lakers marcou apenas oito pontos e ainda amargou uma derrota por 114 a 100 para o Atlanta Hawks, fora de casa.

O espanhol Pau Gasol chegou a anotar um "double-double" de 16 pontos e 10 rebotes, mas os Hawks tiveram melhor atuação coletiva, com seis jogadores passando da marca dos 10 pontos, sendo que o dominicano Al Horford, com 19 pontos e 11 rebotes, foi o grande nome do duelo.

PACERS CAI EM CASA

O Indiana Pacers perdeu na rodada desta segunda-feira o posto de último time invicto atuando em casa nesta temporada da NBA. O time caiu por 101 a 96 diante do Detroit Pistons. Porém, se manteve na liderança da Conferência Leste, agora com quatro derrotas em 24 jogos. Josh Smith, com 30 pontos, foi o cestinha do duelo pelos Pistons, quinto colocado da Conferência Leste.

Já o Miami Heat, vice-líder, seguiu na cola dos Pacers ao superar o Utah Jazz por 117 a 94, em casa. LeBron James, com 30 pontos e nove rebotes, e Dwyane Wade, com 27 pontos, brilharam pela franquia da Flórida.

O Boston Celtics, por sua vez, passou pelo Minnesota Timberwolves por 101 a 97, também em casa, com seis pontos e cinco rebotes do brasileiro Vitor Faverani, enquanto o Brooklyn Nets arrasou o Philadelphia 76ers por 130 a 94.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira na NBA:

Indiana Pacers 96 x 101 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 114 x 100 Los Angeles Lakers

Boston Celtics 101 x 97 Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets 130 x 94 Philadelphia 76ers

Miami Heat 117 x 94 Utah Jazz

New York Knicks 101 x 102 Washington Wizards

Chicago Bulls 82 x 83 Orlando Magic

Los Angeles Clippers 115 x 92 San Antonio Spurs

Confira os jogos desta terça-feira:

Charlotte Bobcats x Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans