Spurs arrasam Thunder e ficam a uma vitória da final da NBA

SAN ANTONIO - O San Antonio Spurs voltou a atropelar o Oklahoma City Thunder na noite de quinta-feira e ficou a uma vitória de chegar à grande decisão da NBA. No jogo 5 da série melhor de sete da final da Conferência Oeste, a equipe texana aproveitou mais uma vez o fato de jogar em casa e, como nos jogos 1 e 2, não teve trabalho para arrasar o adversário. Desta vez, o placar foi de 117 a 89.

O panorama das duas primeiras partidas da série se repetiu. O primeiro quarto foi equilibrado, mas já no segundo, quando os reservas vieram para a quadra, os Spurs mostraram porquê tem um dos melhores elencos da NBA e dispararam no placar. O Thunder não conseguiu acompanhar e no último período a diferença era tamanha que os titulares de ambas as equipes só descansaram.

Depois de empatar por 32 a 32 no primeiro período, os Spurs abriram dez pontos no segundo, mais dez no terceiro e chegaram ao quarto final vencendo por 20. A equipe texana acertou 13 dos 26 chutes de três que tentou, bateu o Thunder nos rebotes, por 48 a 35, e limitou o adversário a apenas quatro pontos no contra-ataque, após ter cedido 21 no jogo 4.

A série, aliás, tem se notabilizado pela disparidade entre as partidas. Sempre quem atuou em casa venceu com certa facilidade. Nos jogos 3 e 4, o Thunder levou a melhor com uma média de 11 pontos de vantagem. Já os Spurs foram ainda superior atuando em seus domínios, batendo o adversário de Oklahoma nos jogos 1, 2 e 5 com média de quase 27 pontos de vantagem.

Tim Duncan foi o principal nome da vitória de quinta, ao marcar 22 pontos e pegar 12 rebotes. Manu Ginóbili saiu do banco para marcar 19 pontos, enquanto Danny Green e Kawhi Leonard anotaram 14. Pelo Thunder, Kevin Durant marcou 25 pontos, enquanto Russell Westbrook anotou 21, bem abaixo da performance de 40 pontos do jogo 4.

Agora o Oklahoma City Thunder precisa do triunfo no jogo 6, neste sábado, para seguir vivo na série e forçar o jogo 7, marcado para segunda-feira. Aos Spurs, basta uma vitória em uma destas partidas para se sagrarem campeões do Oeste e garantirem vaga na decisão contra quem passar da final do Leste. Com vantagem de 3 a 2, o Miami Heat recebe o Indiana Pacers nessa sexta podendo fechar a série.