Spurs atropelam os Mavericks e continuam invictos em casa na NBA

Os fãs de basquete estão com os olhos todos voltados para o Golden State Warriors na NBA, mas o San Antonio Spurs também vai fazendo uma das grandes campanhas dos últimos tempos na liga. No último domingo, manteve a invencibilidade em casa ao atropelar sem qualquer dificuldade o rival texano Dallas Mavericks, por 112 a 83.

Esta foi a 24.ª vitória do Spurs em casa na temporada, em 24 partidas disputadas. A equipe também se firmou como a segunda melhor campanha da temporada, com 36 vitórias e seis derrotas, igualando o melhor início da história da franquia, obtido cinco anos atrás. À sua frente, somente o Warriors, com 37 triunfos e quatro derrotas. O Mavericks é o sexto do Oeste, com 23 vitórias.

Se Spurs e Mavericks protagonizaram diversos duelos bastante equilibrados ao longo dos últimos 15 anos, no domingo o time de San Antonio deslanchou. Depois de um primeiro quarto disputado, abriu dez pontos no segundo, ampliou para 22 no terceiro e fechou com 29 pontos de frente.

Isso tudo sem Tony Parker na parte final do jogo, depois que ele voltou a sentir um problema no quadril e precisou deixar a quadra. LaMarcus Aldridge liderou o triunfo com 23 pontos, auxiliado por Boris Diaw, com 16, e Kawhi Leonard, com 15. Pelo Mavericks, somente dois atletas superaram os dez pontos: Dwight Powell, com 15, e Wesley Matthews, com 12.

Quem também segue fazendo bonito e detém a terceira melhor campanha do Oeste e da temporada é o Oklahoma City Thunder. No domingo, a equipe passou sem maiores dificuldades pelo Miami Heat, por 99 a 74, e chegou à 30.ª vitória na competição, com apenas 12 derrotas.

Mais uma vez, a dupla formada por Russell Westbrook e Kevin Durant liderou o triunfo. Durant foi o cestinha da partida com 24 pontos e ainda pegou 10 rebotes, enquanto Westbrook anotou um "triple-double", com 13 pontos, 15 assistências e 10 rebotes. Pelo Heat, quinto no Leste com 23 triunfos, destaque para os 22 pontos de Dwyane Wade.

Ainda no domingo, o Houston Rockets deu mais um passo em busca da classificação para os playoffs ao derrotar o frágil Los Angeles Lakers por 112 a 95, mesmo fora de casa. Esta foi a 22.ª vitória da equipe, a sétima colocada do Oeste. Já o Lakers segue na lanterna da mesma conferência, com 34 derrotas.

Apesar da ótima atuação coletiva do Rockets - sete jogadores marcaram ao menos 10 pontos -, o destaque ficou novamente com James Harden, autor de 31 pontos. Dwight Howard anotou 14, além de 15 rebotes. Pelo Lakers, Lou Williams deixou a quadra com 20 pontos, mas Kobe Bryant decepcionou mais uma vez e marcou somente cinco.

Confira os resultados de domingo na NBA:

Minnesota Timberwolves 117 x 87 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 99 x 74 Miami Heat

San Antonio Spurs 112 x 83 Dallas Mavericks

Denver Nuggets 129 x 126 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 95 x 112 Houston Rockets

