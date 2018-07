Spurs atropelam Clippers e ampliam série invicta em casa

Com estes números, os texanos se igualaram ao Orlando Magic de 1995/1996, que também venceu suas primeiras 33 partidas em casa naquela temporada. As duas equipes estão atrás na história somente do Chicago Bulls também de 1995/1996, que venceu as primeiras 37 partidas em casa. Vale lembrar que o Golden State Warriors está há 49 jogos sem perder em seus domínios, mas boa parte deste número vem ainda da temporada passada.

Com 57 triunfos em 67 partidas, o San Antonio Spurs é o segundo colocado da Conferência Oeste e está garantido nos playoffs. Já o Clippers sofreu a 24.ª derrota, mas segue em quarto na mesma conferência e também deve se classificar sem problemas.

Na noite de terça, o Spurs contou com uma ótima exibição no último período para levar a melhor. Após três quartos, a equipe vencia somente por um ponto de vantagem, mas aí deslanchou para conseguiu o tranquilo resultado. Kawhi Leonard terminou com 20 pontos, enquanto LaMarcus Aldridge marcou 17. Pelo Clippers, destaque para os 22 pontos e oito assistências de Chris Paul e os 16 pontos e 14 rebotes de DeAndre Jordan.

Quem também segue fazendo bonito é o Toronto Raptors, vice-líder do Leste que chegou 45.ª vitória na terça ao bater com facilidade o Milwaukee Bucks por 107 a 89, mesmo fora de casa e sem seu principal cestinha, DeMar DeRozan. Lucas Bebê ficou em quadra por três minutos e não pontuou. Foi a 39.ª derrota do Bucks, 12.º colocado do Leste e longe dos playoffs.

DeRozan chegou a vestir o uniforme, mas foi poupado depois de começar todos os 65 jogos do time até o momento. Seu substituto foi o calouro Norman Powell, que aproveitou os 34 minutos em quadra para marcar 17 pontos. Kyle Lowry comandou o triunfo com 25, além de 11 assistências, enquanto pelo Bucks o destaque foi Giannis Antetokounmpo, que ficou a uma assistência de mais um "triple-double", com 18 pontos, 12 rebotes e nove assistências.

Ainda pelo Leste, o sétimo colocado Indiana Pacers deu passo importante para se garantir nos playoffs ao conseguir sua 36.ª vitória. Pior para o terceiro lugar Boston Celtics, que viajou à casa do adversário, mas sofreu sua 28.ª derrota ao cair por 103 a 98. Paul George foi o destaque com 25 pontos.

Em confronto que já foi dos mais importantes do Oeste no início dos anos 2000, mas que hoje coloca frente a frente duas das piores equipes da conferência, o Sacramento Kings foi mais um a passar pelo Los Angeles Lakers. O 11.º colocado da conferência pegou o lanterna fora de casa e fez 106 a 98, com 22 pontos de DeMarcus Cousins e de Darren Collison. Pelo Lakers, Marcelinho Huertas atuou por 20 minutos e anotou oito pontos, seis assistências e cinco rebotes.

Confira os resultados de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers 103 x 98 Boston Celtics

Orlando Magic 116 x 110 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 131 x 114 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 89 x 107 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 108 x 87 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 98 x 106 Sacramento Kings

Acompanhe as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks

Washington Wizards x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Golden State Warriors x New York Knicks