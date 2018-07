Spurs bate Bobcats e assume a ponta do Oeste na NBA

O jogo coletivo foi novamente o destaque do Spurs, que teve sete jogadores (Danny Green, Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginóbili, Tiago Splitter, Nando De Colo e Patrick Mills) com pelo menos 10 pontos. O cestinha foi Danny Green, com 23. O brasileiro Tiago Splitter teve boa exibição, com 10 pontos e seis rebotes nos 16 minutos em que esteve em quadra. Pelo Bobcats, destaque para o armador Kemba Walker, autor de 23 pontos.

Quem perdeu a ponta do Oeste e o posto de melhor equipe da temporada para o Spurs foi o Memphis Grizzlies, que caiu diante do surpreendente Atlanta Hawks por 93 a 83. Os 24 pontos de Josh Smith levaram o Hawks à 12.ª vitória na temporada e, mesmo com a saída de Joe Johnson, a equipe está na terceira posição do Leste.

Anderson Varejão esteve em quadra no sábado e voltou a se destacar. Depois de exibição apagada diante do Minnesota Timberwolves, o brasileiro voltou a anotar um "double-double", com 16 pontos e 13 rebotes, mas de nada adiantou. O Cleveland Cavaliers foi novamente derrotado, desta vez para o Detroit Pistons por 104 a 97, graças aos 30 pontos do armador Brandon Knight.

O outro brasileiro que atuou no sábado foi Leandrinho, que jogou quatro minutos e não marcou nenhum ponto na vitória do Boston Celtics sobre o Philadelphia 76ers. A equipe se vingou da derrota para o próprio 76ers na noite anterior e fez 92 a 79, com 19 pontos de Kevin Garnett.

Ainda no sábado, o Miami Heat passou pelo New Orleans Hornets por 106 a 90, com 26 pontos de Dwyane Wade e 24 de LeBron James. Já o New York Knicks, ainda sem Carmelo Anthony, lesionado, não foi páreo para o Chicago Bulls e perdeu por 93 a 85, com Luol Deng e Marco Belinelli contribuindo com 22 pontos.

Confira os resultados do último sábado na NBA:

Los Angeles Clippers 117 x 99 Phoenix Suns

Washington Wizards 97 x 101 Golden State Warriors

Charlotte Bobcats 102 x 132 San Antonio Spurs

Boston Celtics 92 x 79 Philadelphia 76ers

Miami Heat 106 x 90 New Orleans Hornets

Cleveland Cavaliers 97 x 104 Detroit Pistons

Chicago Bulls 93 x 85 New York Knicks

Memphis Grizzlies 83 x 93 Atlanta Hawks

Houston Rockets 109 x 116 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 80 x 99 Sacramento Kings

Veja as partidas da NBA neste domingo:

Los Angeles Clippers x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers

New York Knicks x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Orland Magic

Los Angeles Lakers x Utah Jazz