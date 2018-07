Spurs bate Knicks e alcança sua melhor série histórica em casa

Enquanto o Golden State Warriors caminha para a melhor campanha de todos os tempos na temporada regular da NBA, o San Antonio Spurs, com menos alarde, também entra para a história. Nesta sexta-feira, ao vencer o New York Knicks por apenas um ponto de diferença (100 a 99), a equipe alcançou seu recorde de vitórias consecutivas em casa: 22, contando também a temporada passada.

Com o resultado, o Spurs também igualou o melhor início de temporada após 38 jogos, com 32 vitórias e apenas seis derrotas. Em casa, o time de San Antonio vinha de três triunfos seguidos por margem de mais de 25 pontos, mas desta vez venceu apenas no estouro do cronômetro, após o arremesso de José Calderon, desde a zona morta, parar no aro.

Equilibrado o Spurs teve seus pontos divididos, como de costume. Kawhi Leonard fez 19 pontos, contra 16 de LaMarcus Aldridge, Tony Parker e Manu Ginobili. Leonard ainda pegou 12 rebotes para fechar o jogo com um ''double-double''. Pelo Knicks, Carmelo Anthony também teve dois dígitos em duas estatísticas: 20 pontos e 12 rebotes.

Principal concorrente do Spurs na briga pelo título do Oeste (e da NBA), o Golden State Warriors segue com sua campanha fenomenal, agora de 34 vitórias em 36 jogos. Na noite de sexta-feira, em Portland, o atual campeão fez 128 a 108 no Trailblazers. Klay Thompson, em momento mágico, anotou 36 pontos, acertando sete bolas de três pontos. Foram cinco cestas de três apenas no primeiro quarto, permitindo ao ala chegar ao terceiro jogo consecutivo com 30 ou mais pontos.

Mas não foi só Thompson que brilhou. Draymond Green fez seu oitavo ''triple-double'' da temporada, com 11 pontos, 10 assistências e 13 rebotes, enquanto Stephen Curry somou 26 pontos e ainda deu nove assistências. O brasileiro Leandrinho segue na lista de "inativos" do Warriors.

Outra partida que reuniu estrelas aconteceu em Los Angeles, onde o Lakers até deu trabalho, mas foi superado pelo Oklahoma City Thunder por 117 a 113. Lou Williams fez 23 pontos só no último quarto, mas não resolveu sozinho para o Lakers, que viu Kobe Bryant fechar o jogo com 19. Pelo Thunder, Russell Westbrook teve atuação de gala, com 36 pontos e 12 assistências. Kevin Durant anotou outros 24. O Thunder, também do Oeste, tem campanha de 26 vitórias e 11 derrotas e ganhou 15 dos últimos 18 jogos.

Só um time do Leste vai tão bem. É o Cleveland Cavaliers, que ganhou 25 e perdeu nove até aqui. Na noite de sexta, o time de LeBron James venceu o Minnesota Timberwolves por 125 a 99, em Minneapolis. Kevin Love, que trocou o time local pelo Cavaliers, foi mais uma vez vaiado, sem se abalar, marcando 20 pontos. LeBron James desta vez esteve discreto, com apenas 13 pontos, mas o suficiente para anotar um double-double, uma vez que pegou 12 rebotes. Anderson Varejão não saiu do banco de reservas, por decisão do treinador.

Bruno Caboclo e Lucas Bebê também não foram utilizados na vitória do Toronto Raptors sobre o Washington Wizards por 97 a 88. Nenê jogou 12 minutos, pegou dois rebotes e anotou quatro pontos. Foi o único brasileiro a atuar na noite.

CONFIRA OS RESULTADOS DA SEXTA-FEIRA NA NBA:

Washington Wizards 88 x 97 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 77 x 83 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 91 x 84 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 99 x 125 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 86 x 91 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 96 x 95 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 100 x 99 New York Knicks

Phoenix Suns 95 x 103 Miami Heat

Portland Trail Blazers 108 x 128 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 113 x 117 Oklahoma City Thunder

ACOMPANHE OS JOGOS DE SÁBADO NA NBA:

Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Orlando Magic x Washington Wizards

Detroit Pistons x Brooklyn Nets

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Utah Jazz x Miami Heat

Sacramento Kings x Golden State Warriors