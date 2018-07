Spurs bate Magic e alcança 11ª vitória seguida na NBA

O San Antonio Spurs se isolou como a melhor equipe do começo da temporada 2010/2011 da NBA ao derrotar o Orlando Magic por 106 a 97, em casa, na noite de segunda-feira. Agora, a equipe acumula 11 vitórias consecutivas. E no campeonato soma 12 triunfos e apenas uma derrota.

Assim, o Spurs encerrou uma sequência de quatro vitórias do Magic na temporada. Para isso, contou com atuações decisivas do argentino Manu Ginóbili, com 25 pontos, e do francês Tony Parker, com 24 pontos e dez assistências. Já o brasileiro Tiago Splitter esteve em quadra por apenas dez segundos. Dwight Howard foi o principal jogador do Magic, com 26 pontos e 18 rebotes.

Liderado por Carmelo Anthony, que foi o cestinha do jogo com 39 pontos, o Denver Nuggets venceu o Golden State Warriors por 106 a 89 e encerrou uma sequência de quatro derrotas como visitante. Monta Ellis foi o principal jogador do Warriors, com 20 pontos, mas não conseguiu evitar a sétima derrota seguida para o Nuggets na NBA. O brasileiro Nenê Hilário atuou por 29 minutos, com seis pontos e nove rebotes para o Denver.

Com 24 pontos e nove assistências de Steve Nash, o Phoenix Suns encerrou uma sequência de três derrotas e bateu o Houston Rockets por 123 a 116. Jason Richardson anotou 26 pontos e Grant Hill terminou o jogo com 17 pontos, sete rebotes e sete assistências para o Suns, que ganhou dez dos últimos 13 jogos contra o Rockets. Kevin Martin fez 19 pontos para o Houston, que perdeu os últimos quatro jogos.

O Indiana Pacers se aproveitou da péssima atuação de Dwyane Wade para superar o Miami Heat por 93 a 77. Wade teve o pior desempenho ofensivo da sua carreira, com apenas três pontos. LeBron James anotou 25 e Chris Bosh somou 21 pontos e 11 rebotes para o Heat. Danny Granger foi o principal jogador do Indiana, com 20 pontos e dez rebotes.

Já o Los Angeles Clippers surpreendeu o New Orleans Hornets e venceu por 99 a 95, em casa. Eric Gordon, com 27 pontos, e Blake Griffin, com 24 pontos e 13 rebotes, foram os destaques do Clippers. David West, do Hornets, terminou o jogo com 30 pontos e dez rebotes.

Resultados de 22 de novembro:

Atlanta Hawks 76 x 99 Boston Celtics

Miami Heat 77 x 93 Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder 117 x 107 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 116 x 123 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 106 x 97 Orlando Magic

Utah Jazz 94 x 83 Sacramento Kings

Golden State Warriors 89 x 106 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 99 x 95 New Orleans Hornets

Jogos de 23 de novembro:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

New Jersey Nets x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Charlotte Bobcats

Dallas Mavericks x Detroit Pistons

Los Angeles Lakers x Chicago Bulls