Spurs bate Suns e conquista quinta vitória seguida na temporada

PHOENIX - Em boa fase, o San Antonio Spurs conquistou a sua quinta vitória consecutiva na temporada 2011/2012 da NBA ao derrotar, fora de casa, o Phoenix Suns por 107 a 100, na rodada de terça-feira da liga norte-americana de basquete. Este também foi o oitavo triunfo nos últimos nove jogos da equipe, que venceu 12 das últimas 14 partidas como visitante e está na vice-liderança da Conferência Oeste.

Tim Duncan somou 26 pontos e 11 rebotes para o Spurs, enquanto Tony Parker anotou 24 pontos, sendo 12 deles no último período. O brasileiro Tiago Splitter não atuou. Shannon Brown, do Suns, foi o cestinha do duelo, com 32 pontos, e Marcin Gortat marcou 21 pontos e obteve 14 rebotes. Esta foi apenas a segunda derrota do Suns nas últimas dez partidas como mandante.

Líder da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder conseguiu a sua quarta vitória consecutiva ao bater o Portland Trail Blazers por 109 a 95, fora de casa. Russel Westbrook foi o cestinha do duelo com 32 pontos e também deu oito assistências. Kevin Durant fez 25 pontos, quatro a mais do que James Harden.

O Thunder dominou completamente a partida de terça-feira, foi ao intervalo vencendo por 65 a 47 e chegou a ter confortável vantagem de 20 pontos. LaMarcus Aldridge somou 20 pontos e oito rebotes para o Blazers, que soma três vitórias e quatro derrotas sob o comando do técnico interino Kaleb Canales, que substituiu o demitido Nate McMillan.

Comandado por Kobe Bryant, o Los Angeles Lakers venceu o Golden State Warriors, fora de casa, por 104 a 101, e conquistou o seu terceiro triunfo nos últimos quatro jogos. O astro foi o cestinha da partida com 30 pontos, enquanto Pau Gasol terminou o duelo com 19 pontos e 17 rebotes. Ex-Warriors, Matt Barnes somou 18 pontos e dez rebotes. David Lee fez 23 pontos e Klay Thompson marcou 20 paras o Warriors.

Em casa, o Memphis Grizzlies bateu o Minnesota Timberwolves por 93 a 86, liderado por Rudy Gay, que anotou 21 pontos. Todo os cinco titulares do Grizzlies na partida marcaram ao menos dez pontos na sua segunda vitória consecutiva. Dante Cunningham, que ocupou a vaga do lesionado Marc Gasol, somou 14 rebotes e 13 pontos, na sua melhor atuação nesta temporada. Kevin Love foi o cestinha do duelo com 28 pontos e ainda obteve 11 rebotes, mas não evitou a sexta derrota do Timberwolves nos últimos oito jogos.

O Dallas Mavericks repetiu o triunfo de sábado e voltou a vencer o Houston Rockets, em casa, por 90 a 81. Dirk Nowitzki anotou 21 pontos para a equipe, apesar de ter convertido apenas cinco de 17 arremessos de quadra na partida. Luis Scola foi o cestinha do duelo com 22 pontos e também obteve oito rebotes para o Rockets.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 103 x 85 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 108 x 101 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 93 x 86 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 90 x 81 Houston Rockets

Phoenix Suns 100 x 107 San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers 95 x 109 Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors 101 x 104 Los Angeles Lakers

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

New York Knicks x Orlando Magic

Toronto Raptors x Denver Nuggets

Charlotte Bobcats x Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Boston Celtics x Utah Jazz

New Jersey Nets x Indiana Pacers

Sacramento Kings x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x New Orleans Hornets

Los Angeles Clippers x Phoenix Suns