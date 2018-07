Spurs bate Wizards após duas prorrogações na NBA

WASHINGTON - No duelo de brasileiros, o San Antonio Spurs, de Tiago Splitter, precisou de duas prorrogações para derrotar o Washington Wizards, de Nenê, por 125 a 118, mesmo fora de casa, na rodada de quarta-feira da NBA. Depois de vencer dois dos principais times da Conferência Oeste (Oklahoma City Thunder e Portland Trail Blazers) nos últimos jogos, o Wizards impôs dificuldade, mas acabou caindo diante do Spurs.

O jogo foi emocionante. O time da capital norte-americana chegou a abrir 14 pontos ao fim do primeiro tempo, mas permitiu a reação do Spurs, que empatou e teve a chance de virar, mas Patty Mills errou um arremesso sozinho no estouro do cronômetro. Na primeira prorrogação, os texanos venciam por quatro pontos a oito segundos para o fim, mas John Wall fez uma cesta rápida e depois conseguiu um importante roubo para deixar tudo igual. Somente no segundo tempo extra, a equipe de San Antonio arrancou para a vitória.

Tim Duncan foi o principal destaque da vitória, com 31 pontos e 11 rebotes, enquanto Patty Mills saiu do banco para marcar 23 pontos. Tiago Splitter esteve em quadra por 33 minutos e marcou sete pontos e 12 rebotes. Pelo Wizards, Wall foi o cestinha, com 29 pontos. Nenê fez 12 pontos e pegou sete rebotes nos 37 minutos em que atuou.

Em outro grande jogo da noite, o Miami Heat derrotou o Los Angeles Clippers em confronto entre dois dos candidatos ao título da temporada. Mesmo atuando na casa do adversário, o time da Flórida venceu por 116 a 112, graças aos 31 pontos, 12 assistências e oito rebotes de LeBron James.

O Heat abriu vantagem no primeiro quarto, viu o Clippers encostar no segundo e voltou a disparar no terceiro. Seguindo o roteiro, o time de Los Angeles chegou perto novamente no último período e o jogo ficou emocionante, mas Ray Allen (15 pontos) acertou uma bola de três para garantir a vitória. Pelo Clippers, atuação memorável de Blake Griffin, que terminou com 43 pontos e 15 rebotes. Jamal Crawford ainda anotou 31 pontos.

Dois dos favoritos do Oeste também venceram na rodada. O Oklahoma City Thunder contou com 26 pontos, nove rebotes e sete assistências de Kevin Durant para passar pelo Minnesota Timberwolves, em casa, por 106 a 97. Já o Portland Trail Blazers viu Nicolas Batum marcar 20 pontos e 10 rebotes e passou pelo New York Knicks por 94 a 90, na casa do adversário.

Confira os resultados de quarta-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 108 x 119 Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers 108 x 114 Boston Celtics

Washington Wizards 118 x 125 San Antonio Spurs

Orlando Magic 112 x 98 Detroit Pistons

New York Knicks 90 x 94 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 122 x 108 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 96 x 110 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 105 x 100 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 106 x 97 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 110 x 100 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 109 x 101 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 112 x 116 Miami Heat

Veja os jogos da NBA nesta quinta-feira:

Brooklyn Nets x San Antonio Spurs

Golden State Warriors x Chicago Bulls