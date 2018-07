Spurs batem Atlanta Hawks e conquistam 4ª vitória seguida na NBA

ATLANTA - O San Antonio Spurs conquistou a quarta vitória consecutiva na temporada 2012/2013 da NBA na rodada de sábado, mesmo sem contar com o pivô Tim Duncan, poupado pelo técnico Gregg Popovich. Fora de casa, a equipe texana derrotou o Atlanta Hawks por 98 a 93 e chegou aos 32 triunfos em 43 partidas, na terceira colocação na Conferência Oeste. O Hawks ocupa o sexto lugar no Leste, com 22 vitórias em 40 jogos.

Sem Duncan, o armador francês Tony Parker liderou o Spurs, foi o cestinha da partida com 23 pontos e ainda conseguiu um "double-double" ao dar 12 assistências. O brasileiro Tiago Splitter também se saiu bem na ausência do pivô e somou 14 pontos e sete assistências em 28 minutos. Josh Smith fez 21 pontos e foi o principal destaque do Hawks na partida.

Na luta com o Spurs pelas primeiras colocações da Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers superou o Washington Wizards por 94 a 87, em casa, na noite de sábado. A equipe da Califórnia ocupa a segunda posição no Oeste, com 32 vitórias em 41 partidas, enquanto o Wizards é o lanterna da Conferência Leste, com apenas oito triunfos em 38 jogos.

Afastado dos três últimos confrontos por causa de uma lesão, Chris Paul anotou 22 pontos e deu 11 assistências, enquanto Blake Griffin fez 17 pontos e conseguiu 11 rebotes para o Clippers, que venceu os últimos quatro jogos e soma 19 triunfos em 23 partidas como mandante. Porém, a equipe teve aproveitamento de apenas 36,6% nos arremessos. John Wall fez 24 pontos para o Wizards e o brasileiro Nenê Hilário somou 12 pontos, sete rebotes e duas assistências nos 27 minutos em que permaneceu em quadra.

Na sua terceira partida seguida definida apenas na prorrogação, o Chicago Bulls perdeu para o Memphis Grizzlies por 85 a 82, na noite de sábado, em casa. A equipe não contou com Luol Deng, chegou a estar perdendo por 17 pontos no terceiro quarto, reagiu, mas acabou sucumbindo no tempo extra.

O espanhol Marc Gasol foi o cestinha da partida com 19 pontos, enquanto Zach Randolph somou 19 rebotes e 13 pontos para o Grizzlies, quarto colocado na Conferência Oeste da NBA. Jimmy Butler fez 18 pontos, Carlos Boozer anotou 17 pontos e conseguiu 14 rebotes, enquanto Taj Gibson obteve 12 rebotes e marcou 10 pontos para o Bulls, que está em quinto lugar na Conferência Leste.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Charlotte Bobcats 93 x 97 Sacramento Kings

Atlanta Hawks 93 x 98 San Antonio Spurs

Chicago Bulls 82 x 85 Memphis Grizzlies

New Orleans Horntes 112 x 116 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 92 x 79 Houston Rockets

Utah Jazz 109 x 98 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 104 x 110 Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers 94 x 87 Washington Wizards

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Toronto Raptors x Los Angeles Lakers

Orlando Magic x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Boston Celtics

Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder