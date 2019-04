Spurs batem Nuggets, empatam série e levam decisão da vaga nos playoffs ao Jogo 7

No duelo mais equilibrado da primeira rodada dos playoffs da NBA, Denver Nuggets e San Antonio Spurs decidirão a vaga às semifinais da Conferência Oeste no sétimo e decisivo jogo da série. Na rodada de quinta-feira, a franquia do Texas recebeu a do Colorado no ginásio AT&T Center, em San Antonio, e empatou o confronto em 3 a 3 com a vitória por 120 a 103.

A série, que definirá o adversário do Portland Trail Blazers nas semifinais do Oeste - bateu com facilidade o Oklahoma City Thunder por 4 a 1 -, será decidida neste sábado, às 23 horas (de Brasília), desta vez no ginásio Pepsi Center, em Denver.

Para garantir a sobrevivência no confronto, os Spurs contaram com cinco jogadores anotando dois dígitos na pontuação. Os maiores destaques foram os alas LaMarcus Aldridge e DeMar DeRozan, que lideraram o marcador com 26 e 25 pontos, respectivamente. Rudy Gay contribuiu com outros 19, além de Derrick White, com 13, e Bryan Forbes, com 12.

No lado dos Nuggets, o pivô Nikola Jokic fez um jogo quase que impecável, mesmo saindo derrotado do confronto. Ficou muito perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 43 pontos, 10 rebotes e nove assistências. Dominante no garrafão, o sérvio acertou 19 de 30 arremessos de quadra.

Em quadra, a partida começou com características que são comuns para as duas equipes: defesas intensas e ataques organizados, rodando bem a bola. Mas foram os Spurs que mostraram mais eficiência nos arremessos no primeiro período. No segundo, os Nuggets conseguiram equilibrar as ações, impulsionados pela grande partida de Jokic. Assim, o jogo foi para o intervalo com o time da casa vencendo por apenas quatro pontos de vantagem: 64 a 60.

No terceiro quarto, os Spurs seguiram na frente no placar, mas os Nuggets sempre ficaram por perto. Foi só no período final que a equipe anfitriã deslanchou e chegou a abrir 20 pontos de frente. Jokic até chegou a puxar uma tentativa de reação para o time de Denver e alcançou os seus 43 pontos no jogo, mas a vitória ficou mesmo para a franquia do Texas.

Nesta sexta-feira, quem tentará empatar a sua série em 3 a 3 e, assim, provocar o sétimo jogo é o Los Angeles Clippers. O time do sul da Califórnia receberá o Golden State Warriors, atual bicampeão da NBA, no ginásio Staples Center, em Los Angeles.