Spurs batem Rockets e chegam à nona vitória seguida na NBA

O San Antonio Spurs deu mais uma prova de que chegará forte nos playoffs da NBA. O atual campeão da liga venceu novamente na rodada de quarta-feira e chegou ao nono resultado positivo consecutivo. A vítima da vez foi o rival texano Houston Rockets, que caiu por 110 a 98 fora de casa.

Com o resultado, o Spurs entra de vez na briga pela vice-liderança da Conferência Oeste. A equipe é apenas a sexta colocada no momento, mas tem as mesmas 53 vitórias do Memphis Grizzlies, segundo colocado. Outro que tem 53 triunfos é justamente o Rockets, que caiu para a terceira posição.

Sem Patrick Beverley e Donatas Motiejunas, que ficaram fora pelo restante da temporada, o Rockets até começou bem, mas foi atropelado no terceiro quarto e não se recuperou. James Harden marcou 22 pontos, mas acertou somente seis dos 15 arremessos que tentou. Dwight Howard terminou com 16 pontos e 11 rebotes. Já pelo Spurs, que não teve novamente Tiago Splitter, lesionado, o destaque foi Tony Parker, cestinha da noite com 27 pontos.

A derrota do Rockets favoreceu o Grizzlies, que subiu para a segunda colocação do Oeste com uma fácil vitória sobre o New Orleans Pelicans, por 110 a 74. Apesar do atropelamento, o Pelicans continua em oitavo no Oeste, agora com campanha idêntica à do Oklahoma City Thunder, que é o nono e segue vivo na briga pelos playoffs.

Os três jogadores titulares do Grizzlies que atuam mais próximos ao garrafão (Marc Gasol, Zach Randolph e Jeff Green) marcaram 15 pontos e dominaram o confronto. Do lado do Pelicans, somente três atletas marcaram dez pontos ou mais. Anthony Davis, bem marcado, foi o cestinha do time, mas somente com 12 pontos.

Pela Conferência Leste, o Atlanta Hawks segue nadando de braçadas e venceu mais uma na quarta. A equipe da Geórgia passou pelo Brooklyn Nets por 114 a 111, mesmo fora de casa, com 24 pontos de Al Horford. Brook Lopez, com 26, foi o destaque do Nets, que caiu para a oitava colocação, mas segue na zona de classificação para os playoffs.

Quem gostou da derrota do Nets foi o Boston Celtics, que mesmo com uma equipe combalida subiu para a sétima posição do Leste e se aproximou da vaga nos playoffs ao vencer o Detroit Pistons por 113 a 103, fora de casa, com 34 pontos de Isaiah Thomas.

À frente do Celtics, em sexto, está o Milwaukee Bucks, mesmo com a derrota por 104 a 99 para o Cleveland Cavaliers. Uma bola de três de LeBron James a 14 segundos para o fim definiu a vitória dos visitantes. LeBron terminou com 21 pontos, Kyrie Irving com 27, mas o cestinha saiu do lado do Bucks: Michael Carter-Williams, com 30.

DERRICK ROSE VOLTA

A rodada de quarta-feira ainda marcou o retorno de Derrick Rose. Afastado desde 27 de fevereiro por um novo problema no joelho direito, o armador atuou por 19 minutos na derrota do Chicago Bulls para o Orlando Magic por 105 a 103. Neste período, tentou alguns lances de mais velocidade e terminou com nove pontos.

Confira os resultados de quarta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 74 x 92 Toronto Raptors

Orlando Magic 105 x 103 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 90 x 119 Washington Wizards

Detroit Pistons 103 x 113 Boston Celtics

Brooklyn Nets 111 x 114 Atlanta Hawks

New York Knicks 86 x 102 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 110 x 74 New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks 99 x 104 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 110 x 98 Houston Rockets

Denver Nuggets 119 x 101 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 103 x 91 Sacramento Kings

Dallas Mavericks 107 x 104 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 116 x 91 Minnesota Timberwolves

Acompanhe as partidas da NBA nesta quinta-feira:

Miami Heat x Chicago Bulls

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers