Spurs batem Rockets na prorrogação com show de Parker na NBA

HOUSTON - O San Antonio Spurs se isolou na liderança da Conferência Oeste da NBA, agora com 18 vitórias em 22 partidas, ao derrotar o Houston Rockets por 134 a 126, na rodada de segunda-feira, fora de casa. A partida foi definida apenas na prorrogação, quando os Spurs foram superiores para conquistar a quinta vitória consecutiva na temporada 2012/2013.

Com o resultado, os Spurs repetiram o triunfo de sexta-feira, quando passaram pelo Rockets em casa. O francês Tony Parker liderou a equipe de San Antonio e terminou o duelo com um "triple-double", com 27 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. Gary Neal anotou 29 pontos, incluindo sete cestas de três pontos. Já Tim Duncan somou 13 rebotes e 10 pontos para os Spurs.

O brasileiro Tiago Splitter também teve bom desempenho. Ele atuou por 18 minutos, com 10 pontos, cinco rebotes e uma assistência. Os Rockets sofreram com a ausência de James Harden, contundido. Jeremy Lin foi o principal destaque e teve a sua melhor atuação pela equipe ao ser o cestinha do jogo com 38 pontos. Omer Asik fez 21 pontos e obteve 10 rebotes.

O Miami Heat confirmou a sua boa campanha como mandante nesta temporada ao derrotar o Atlanta Hawks por 101 a 92 na noite de segunda-feira. Com isso, os atuais campeões da NBA somam 10 vitórias e apenas uma derrota em casa. A equipe da Flórida ocupa a segunda colocação na Conferência Leste, com 14 triunfos em 19 partidas.

LeBron James foi o cestinha da partida com 27 pontos, apenas um a mais do que Dwyane Wade. Já Chris Bosh anotou 14 pontos e obteve 10 rebotes. Josh Smith fez 22 pontos, enquanto o dominicano Al Horford marcou 20 pontos e obteve 10 rebotes para os Hawks, que perdeu sete das últimas oito partidas para o Heat.

O Golden State Warriors ampliou a surpreendente boa campanha ao vencer o Charlotte Bobcats por 104 a 96, fora de casa. Assim, a equipe passou a somar 14 triunfos em 21 partidas na temporada 2012/2013 da NBA. Stephen Curry foi o cestinha do duelo com 27 pontos, dois a mais do que David Lee, que também obteve 11 rebotes. Kemba Walker anotou 24 pontos para o Bobcats, que perdeu as últimas oito partidas.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 104 x 97 Detroit Pistons

Charlotte Bobcats 96 x 104 Golden State Warriors

Miami Heat 101 x 92 Atlanta Hawks

Houston Rockets 126 x 134 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 119 x 96 Sacramento Kings

Portland Trail Blazers 92 x 74 Toronto Raptors

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Brooklyn Nets x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Los Angeles Lakers

Detroit Pistons x Denver Nuggets

New Orleans Hornets x Washington Wizards

Chicago Bulls x Los Angeles Clippers