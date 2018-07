Spurs batem Thunder e saem na frente na final da Conferência Oeste

SAN ANTONIO - O San Antonio Spurs mostrou toda sua força na primeira partida da final da Conferência Oeste da NBA e, atuando em casa na noite de segunda-feira, levou poucos sustos para vencer o Oklahoma City Thunder por 122 a 105 e fazer 1 a 0 na série melhor de sete. O time texano aproveitou a ausência do pivô Serge Ibaka, fora do restante dos playoffs por contusão, para abusar do jogo no combalido garrafão do adversário.

E o congolês fez mesmo falta ao Thunder, principalmente no primeiro tempo, no qual Tim Duncan aproveitou a ausência de seu marcador para anotar 21 pontos - terminou com 27. Somente no segundo período, os Spurs anotaram 22 pontos no garrafão adversário, castigando a formação mais baixa utilizada por Scott Brooks, que chegou a deixar o time sem nenhum pivô em quadra.

Se os Spurs aproveitaram o segundo quarto para abrir vantagem e ir para o intervalo vencendo por oito pontos, o terceiro período foi marcado pelo único susto levado pelo time texano na partida. Apoiado em bons momentos de Russell Westbrook e Kevin Durant, que marcaram, respectivamente, 12 e nove pontos no quarto, o Thunder reagiu e chegou a virar o placar.

Mas aí apareceu toda a qualidade do elenco dos Spurs, que aproveitaram a ausência de Ibaka para abusar das infiltrações. No mesmo terceiro período, Manu Ginobili apareceu para marcar nove pontos. Ele repetiu a performance no último quarto, no qual Danny Green e Kawhi Leonard também apareceram bem. Com o ataque funcionando e a defesa parando Durant e Westbrook, os donos da casa arrancaram com tranquilidade para a vitória.

O cestinha da partida foi Durant, com 28 pontos, além de nove rebotes, enquanto Westbrook terminou com 25. Mas pelo lado do time da casa, Ginóbili anotou 19, Leonard e Green contribuíram com 16 cada e Tony Parker, mesmo com uma lesão muscular, ainda apareceu para marcar 14 pontos e dar 12 assistências.

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, novamente em San Antonio. Quem passar da série enfrentará na final da NBA o vencedor da decisão do Leste, entre Indiana Pacers e Miami Heat. O Pacers lidera a série por 1 a 0 e volta a enfrentar o rival da Flórida nesta terça, em Indianápolis.