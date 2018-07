Spurs batem Warriors e mostram força às vésperas dos playoffs

Se há algumas semanas havia a dúvida sobre a classificação do San Antonio Spurs para os playoffs da NBA, hoje a questão é sobre o favoritismo dos texanos na luta pelo bicampeonato consecutivo. Experiente, o time de Gregg Popovich cresceu na hora certa e na rodada de domingo simplesmente atropelou a melhor equipe da temporada, o Golden State Warriors, por 107 a 92, em casa.

O Spurs encaminhou a vitória já no primeiro período, que venceu por 14 pontos - 31 a 17. O resultado, aliás, só não foi maior porque os texanos pouparam seus principais jogadores na reta final. Ainda assim, faturaram a 51.ª vitória na temporada, a 17.ª nos últimos 20 jogos, na sexta posição do Oeste. O Warriors continua na ponta da conferência, com 63 triunfos.

O grande destaque do Spurs na partida foi Kawhi Leonard, cestinha com 26 pontos, além de incríveis sete roubos de bola. Tiago Splitter, com uma lesão na panturrilha, ficou de fora. Pelo Warriors, Stephen Curry anotou 24 pontos. Leandrinho saiu do banco e foi bem, com 12, mas não foi o suficiente.

Se o líder do Oeste perdeu, o segundo colocado fez a sua parte. O Houston Rockets deu passo importante para confirmar a vice-liderança da conferência ao bater o Oklahoma City Thunder em jogo bastante equilibrado, por 115 a 112, mesmo fora de casa. O Thunder segue na oitava colocação e vê o New Orleans Pelicans ameaçar a vaga nos playoffs.

O cestinha da partida foi James Harden, fundamental para a vitória ao terminar com 41 pontos. Dwight Howard ainda contribuiu com 22. Pelo Thunder, mais uma vez a estrela foi Russell Westbrook, que anotou outro "triple-double": 40 pontos, 11 rebotes e 13 assistências. O armador, no entanto, perdeu a chance de selar o empate no estouro do cronômetro ao errar um arremesso de três.

Quem também anotou um "triple-double", seu primeiro nesta temporada, foi LeBron James. Com 20 pontos, 10 rebotes e 12 assistências, o astro foi fundamental para a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Chicago Bulls, em casa, por 99 a 94. Kyrie Irving ainda contribuiu com 27 pontos e foi o cestinha.

Ainda no domingo, o Indiana Pacers venceu o Miami Heat por 112 a 89, em casa, e entrou de vez na briga pelos playoffs da Conferência Leste, mas o resultado do jogo ficou em segundo plano. O confronto marcou a volta de Paul George ao basquete, oito meses após sofrer uma grave fratura na tíbia quando defendia a seleção norte-americana. O ala mostrou desenvoltura e marcou 13 pontos nos 14 minutos em que ficou em quadra. O cestinha saiu do lado do Heat: Dwyane Wade, com 27 pontos.

Confira os resultados de domingo da NBA:

Oklahoma City Thunder 112 x 115 Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers 99 x 94 Chicago Bulls

Indiana Pacers 112 x 89 Miami Heat

San Antonio Spurs 107 x 92 Golden State Warriors

New York Knicks 101 x 91 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 95 x 101 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 78 x 106 Los Angeles Clippers

Acompanhe a única partida da NBA nesta segunda-feira:

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers