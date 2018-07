Spurs massacra Jazz e mantém invencibilidade como mandante na NBA

Kawhi Leonard marcou 22 pontos pelo Spurs, enquanto LaMarcus Aldridge e Tony Parker anotaram 18 cada. O time de San Antonio chegou a ter uma vantagem de 46 pontos e voltou a se destacar defensivamente - em 13 dos últimos 14 jogos, a equipe sofreu menos de 100 pontos.

Derrick Favors anotou 16 pontos pelo Jazz. O brasileiro Raulzinho teve boa produção ofensiva nos 21 minutos em que permaneceu em quadra, com 12 pontos, além de ter somado três rebotes e uma assistência. A equipe é a oitava colocada do Oeste com 10 triunfos em 23 jogos.

O Miami Heat encerrou uma sequência de sete derrotas para o Atlanta Hawks ao superá-lo por 100 a 88, fora de casa. O esloveno Goran Dragic teve parte de um dente quebrado ao ser atingido por uma cotovelada de Al Horford, mas ainda assim conseguiu contribuir para o triunfo com 12 pontos.

Chris Bosh marcou 24 pontos e obteve dez rebotes, enquanto Gerald Green anotou 20 pontos pelo sexto colocado do Leste, com 14 triunfos em 23 duelos. Kent Bazemore liderou o Hawks com 28 pontos e o brasileiro Tiago Splitter acumulou dois pontos, dois rebotes e uma assistência. O time de Atlanta é apenas o décimo colocado do Leste, bem distante do desempenho da temporada passada, em que fez a melhor campanha da sua conferência.

Também pela rodada de segunda-feira, o Indiana Pacers encerrou uma sequência de quatro vitórias do Toronto Raptors ao derrotá-lo por 106 a 90, em casa. A equipe canadense é a terceira colocada da Conferência Leste, com 16 triunfos em 26 jogos, enquanto o Pacers é o quinto, com 14 vitórias em 23 duelos.

Na noite de segunda, Jordan Hill somou 20 pontos e 13 rebotes, Monta Ellis anotou 18, C.J. Miles fez 17 e Paul George contribuiu com 16 para o Pacers. O triunfo, porém, não foi sem sustos, pois o time chegou a perder por 26 a 5, mas depois virou o placar com uma ofensiva de 39 a 4. Kyle Lowry e DeMar DeRozan marcaram 20 pontos cada pelo Raptors.

Com uma cesta de três pontos de Jamal Crawford a 12s4 do fim da prorrogação, o Los Angeles Clippers superou o Detroit Pistons por 105 a 103, fora de casa, na noite de segunda. Blake Griffin também foi decisivo para o triunfo ao anotar 34 pontos, enquanto J.J. Redick totalizou 24 e Chris Paul acumulou 13 pontos e 12 assistências pelo time de Los Angeles, o quarto da Conferência Oeste com 15 triunfos em 25 jogos.

Reggie Jackson foi o principal destaque do Pistons ao terminar o duelo com 34 pontos, 11 rebotes e sete assistências. Já Andre Drummond somou 20 pontos e 15 rebotes pelo nono colocado do Leste com 14 vitórias e 12 derrotas.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers 106 x 90 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 82 x 105 Orlando Magic

Detroit Pistons 103 x 105 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 88 x 100 Miami Heat

Chicago Bulls 115 x 96 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 112 x 95 Washington Wizards

Dallas Mavricks 104 x 94 Phoenix Suns

San Antonio Spurs 118 x 81 Utah Jazz

Denver Nuggets 114 x 108 Houston Rockets

Portland Trail Blazers 105 x 101 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da rodada de terça-feira da NBA:

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks