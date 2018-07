Spurs para Westbrook e massacra Thunder em casa na NBA

Em uma rodada com triunfos dos visitantes em 12 dos 13 jogos disputados, o único mandante que conseguiu sair de quadra comemorando conquistou uma vitória em grande estilo. Com a pontaria afiada, o San Antonio Spurs derrotou o Oklahoma City Thunder por 130 a 91, encerrando uma sequência de quatro triunfos do seu oponente na NBA.

Tony Parker anotou 21 pontos e deu seis assistências pelo Spurs, enquanto o brasileiro Tiago Splitter terminou o duelo com nove pontos, quatro rebotes e uma assistência em 16 minutos. O triunfo foi o 45º do Spurs em 71 partidas, campanha que deixa o time em sexto lugar na Conferência Oeste.

O astro Russel Westbrook foi limitado a 16 pontos no Thunder, tendo acertado 5 de 16 arremessos de quadra, mesma pontuação de Enes Kanter, que ainda obteve dez rebotes pelo time de Oklahoma, o oitavo colocado do Oeste com 41 vitórias em 72 jogos.

Com um cesta de George Hill a 2s7 do fim do duelo, o Indiana Pacers derrotou o Washington Wizards por 103 a 101, fora de casa, na noite de quarta, encerrando uma série de seis tropeços. Além da cesta decisiva, Hill terminou a partida com 29 pontos, sendo 12 no último quarto, o que foi decisivo para o Pacers reverter uma desvantagem de dez pontos. Agora com 31 vitórias em 71 jogos, o Pacers está em nono lugar no Leste, na luta por uma vaga nos playoffs.

Na sua melhor produção ofensiva nesta temporada, John Wall anotou 34 pontos, sendo 17 no último período, tendo, inclusive, empatado o placar a 17 segundos do fim.

O brasileiro Nenê Hilário terminou o jogo com 10 pontos e cinco rebotes nos 27 minutos em que permaneceu em quadra pelo Wizards. Com quatro derrotas seguidas, o Wizards soma 40 vitórias em 72 jogos e ocupa a quinta colocação no Leste.

Também pela rodada de quarta da NBA, o Cleveland Cavaliers contou com bela atuação do seu trio de astros para derrotar com facilidade o Memphis Grizzlies por 111 a 89, fora de casa. Kyrie Irving foi o melhor deles, com 24 pontos, enquanto Kevin Love somou 22 pontos e dez rebotes e LeBron anotou mais 20 pontos. O Cavaliers venceu oito das últimas nove partidas e, já classificado aos playoffs, está na vice-liderança da Conferência Leste com 47 triunfos e 26 derrotas.

O Cavaliers chegou a ter uma vantagem de 29 pontos durante o terceiro quarto. A derrota por 22 pontos de diferença foi a pior do Grizzlies como mandante nesta temporada. Marc Gasol marcou 18 pontos pelo time de Memphis, que tinha vencido os últimos três jogos e está em segundo lugar na Conferência Oeste com 50 triunfos em 72 partidas.

Já a má fase do Atlanta Hawks parece ter chegado ao fim. O melhor time da Conferência Leste da NBA encerrou uma série de três derrotas ao superar o Orlando Magic por 95 a 83, fora de casa, na noite de quarta. O Hawks chegou a ter uma desvantagem de 13 pontos no primeiro tempo, mas conseguiu a virada e assegurou o seu triunfo com certa facilidade ao vencer o último quarto por 27 a 12.

Paul Millsap totalizou 25 pontos e 11 rebotes pelo Hawks, que soma 54 vitórias e 17 derrotas. Elfrid Payton liderou o Magic com 19 pontos e nove rebotes. O time de Orlando venceu apenas um dos últimos nove compromissos e ocupa a antepenúltima colocação no Leste com 22 triunfos e 51 derrotas.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 88 x 91 Brooklyn Nets

New York Knicks 80 x 111 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 83 x 95 Atlanta Hawks

Washington Wizards 101 x 103 Indiana Pacers

Toronto Raptors 103 x 116 Chicago Bulls

Boston Celtics 86 x 93 Miami Heat

Memphis Grizzlies 89 x 111 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 99 x 101 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 93 x 95 Houston Rockets

Denver Nuggets 85 x 99 Philadelphia 76ers

Utah Jazz 89 x 92 Portland Trail Blazers

San Antonio Spurs 130 x 91 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 99 x 108 Sacramento Kings

Confira o jogo da rodada de quinta-feira da NBA:

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers