Spurs seguram Anthony Davis, alcançam 3ª vitória e mantêm 100% na NBA

Tim Duncan se aposentou, mas o San Antonio Spurs segue fortíssimo. A equipe do técnico Greg Popovic pegou uma série dura no início da sua primeira temporada sem o pivô, mas por enquanto passa por ela invicta. No sábado à noite, a franquia californiana parou Anthony Davis, cestinha da NBA até então, e venceu o New Orleans Pelicans por 98 a 79, em casa.

Davis, que vinha de duas partidas com mais de 40 pontos e tinha o início de temporada com mais pontos desde 1962, dessa vez fez só 18, errando nove e acertando só seis arremessos de quadra. E'Twaun Moore também fez 18 pelo Pelicans, que ainda não ganhou após três partidas e é o último no Oeste.

Pelo lado do Spurs, que agora têm três vitórias em três jogos, destaque para o eficiente Kawhi Leonard, com 20 pontos. Nicolas Laprovittola, argentino que se destacou com a camisa do Flamengo, começou no banco de reservas, mas atuou por 21 minutos, marcando sete pontos.

Outro forte candidato ao título, o Cleveland Cavaliers também tem 100% de aproveitamento. O atual campeão ganhou a terceira passando pelo Orlando Magic, por 105 a 99, em casa. LeBron James fez 23 pontos, contra 19 de Kyrie Irving. Destaque também para Tristan Thompson e seus 12 rebotes. O Magic perdeu pela terceira vez e é o lanterna do Leste.

Em Nova York, no primeiro jogo da temporada no Madison Square Garden, o Knicks venceu o Memphis Grizzlies por 111 a 104. O letão Kristaps Porzingis foi o cestinha do jogo, com 21 pontos. Carmelo Anthony ajudou com 20, Derrick Rose com 13 e Joakim Noah com 10 rebotes. Foi a primeira vitória dos nova-iorquinos, depois de derrota para o Cavaliers na estreia.

Sem sentir a falta de Rose, o Chicago Bulls fez 118 a 101 no Indiana Pacers, com destaque para o reserva Doug McDermott, que anotou 23 pontos. Cristiano Felício teve 19 minutos em quadra, anotando sete pontos e pegando oito rebotes. Junto com o titular Taj Gibson, ele foi o líder nessa estatística na partida.

Já em Denver o Nuggets aposentou a camisa 55, de Dikembe Mutombo, que foi homenageado antes da partida contra o Portland Trail Blazers. Depois, os jogadores do atual elenco do Nuggets decepcionaram e perderam por 115 a 113, na prorrogação. Damian Lillard fez 37 pontos pelo Blazers, enquanto Nikola Jokic fez duplo duplo de 23 pontos e 17 rebotes.

CONFIRA OS RESULTADOS DE SÁBADO NA NBA

Philadelphia 76ers 72 x 104 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 98 x 104 Boston Celtics

New York Knicks 111 x 104 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 105 x 99 Orlando Magic

Chicago Bulls 118 x 101 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 110 x 108 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 98 x 79 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 113 x 115 Portland Trailblazers

Sacramento Kings 106 x 103 Minnesota Timberwolves

ACOMPANHE OS JOGOS DESTE DOMINGO NA NBA

Los Angeles Clippers x Utah Jazz

Phoenix Suns x Golden State Warriors

Miami Heat x San Antonio Spurs

Detroit Pistons x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies x Washington Wizards

Houston Rockets x Dallas Mavericks