Spurs sofre, mas vence Raptors após duas prorrogações

Tony Parker teve a chance de dar a vitória ao Spurs no tempo normal, mas errou um arremesso de três pontos no último segundo. Na primeira prorrogação, a equipe chegou a abrir quatro pontos de vantagem a menos de 30 segundos para o fim, mas Kyle Lowry e DeMar DeRozan apareceram e empataram novamente. Na segunda prorrogação, no entanto, a superioridade texana finalmente apareceu.

O cestinha da partida foi Tony Parker, com 32 pontos, mas Tim Duncan, que anotou 26 pontos, e Manu Ginóbili, com 15 pontos e boa atuação nos momentos decisivos, também apareceram com qualidade. Em 21 minutos em quadra, o brasileiro Tiago Splitter marcou somente cinco pontos e pegou cinco rebotes. Pelo lado do Raptors, DeRozan foi o melhor em quadra, com 29 pontos e sete assistências, enquanto Lowry marcou 20 pontos e oito assistências.

Leandrinho também esteve em quadra no domingo e sua equipe, o Boston Celtics, também precisou de prorrogação para passar pelo Orlando Magic, fora de casa, por 116 a 110. O brasileiro teve uma de suas melhores atuações na temporada, com 15 pontos, mas o cestinha foi Kevin Garnett, com 24 pontos, além de dez rebotes. Outros dois jogadores do Celtics anotaram "double-doubles": Rajon Rondo (15 pontos e 16 assistências, além de nove rebotes) e Brandon Bass (13 pontos e 12 rebotes). Pelo Magic, destaque para o reserva J.J. Redick, com 21 pontos.

Ainda no último domingo, o New York Knicks venceu pela nona vez em 12 jogos e segue na segunda colocação do Leste. A vítima foi o Detroit Pistons, que sucumbiu diante de outra grande atuação de Carmelo Anthony, cestinha com 29 pontos, e perdeu por 121 a 100. No Pistons, destaque para o armador Brandon Knight, com 21 pontos.

Logo atrás do Knicks, vem o outro time de Nova York, o Brooklyn Nets, que venceu sua oitava partida, em 12 disputadas, ao passar pelo Portland Trail Blazers em casa, por 98 a 85. Destaque para o ala Joe Johnson, com 21 pontos, e para o armador Deron Williams, que anotou 15 pontos e 12 assistências. Já o Blazers foi liderado pelo ala Wesley Matthews, que marcou 20 pontos.

Confira os resultados do último domingo na NBA:

Toronto Raptors 106 x 111 San Antonio Spurs

New York Knicks 121 x 100 Detroit Pistons

Brooklyn Nets 98 x 85 Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers 104 x 101 Phoenix Suns

Orlando Magic 110 x 116 Boston Celtics

Denver Nuggets 102 x 84 New Orleans Hornets

Veja as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Brooklyn Nets x New York Knicks

Washington Wizards x San Antonio Spurs

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Charlotte Bobcats

Utah Jazz x Denver Nuggets

Los Angeles Clippers x New Orleans Hornets