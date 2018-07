Spurs batem Pistons fora de casa e vencem o 9º jogo seguido na NBA

Na reedição do confronto que decidiu o campeonato da NBA na temporada 2004/2005, o San Antonio Spurs voltou a mostrar que será novamente um forte concorrente ao título. Pela rodada de terça-feira, o time ampliou a sua série invicta a nove jogos ao derrotar o Detroit Pistons por 109 a 99, fora de casa.

O francês Tony Parker brilhou ao anotar 31 pontos pelo San Antonio Spurs, que superou o adversário por 57 a 41 no somatório do segundo e terceiro períodos, conseguindo evitar uma reação dos Pistons no quarto final. LaMarcus Aldridge também se destacou pelos Spurs ao somar 22 pontos e 13 rebotes, enquanto Tim Duncan contribuiu com 14 pontos e nove rebotes.

Assim, os Spurs encerraram uma série de três vitórias dos Pistons, o sétimo colocado da Conferência Leste. Kentavious Caldwell-Pope liderou o time de Detroit com 25 pontos, enquanto Andre Drummond concluiu o duelo com 17 pontos e dez rebotes.

Após superar os Pistons, os Spurs, vice-líder da Conferência Oeste, agora voltarão para San Antonio, onde tentarão ampliar a sua impressionante sequência de 31 vitórias como mandante contra o Cleveland Cavaliers, nesta quinta-feira. E não será nada fácil, afinal, o time de LeBron vem embalado por oito triunfos consecutivos.

O último deles foi na noite de quarta-feira, quando os Cavaliers bateram o Dallas Mavericks, fora de casa, por 110 a 107, em duelo definido apenas na prorrogação, quando LeBron James e Kyrie Irving brilharam nos instantes finais. LeBron acertou uma bandeja que colocou os Cavaliers em vantagem de 106 a 105. Depois, na sequência de um arremesso errado de Deron Williams, Kyrie Irving converteu uma tentativa de três, fazendo 109 a 105.

LeBron, aliás, foi o cestinha da partida com 27 pontos, enquanto Kyrie Irving anotou 22, sendo o responsável por colocar os Cavaliers em vantagem pela primeira vez no placar quando faltavam dez minutos para o fim do duelo ao acertar um arremesso de três, fazendo 75 a 74 para os líderes da Conferência Leste. Anderson Varejão não foi aproveitado no confronto. Chandler Parsons liderou a produção ofensiva dos Mavericks ao anotar 25 pontos. O time de Dallas é o quinto colocado da Conferência Oeste.

Já o Houston Rockets superou o Memphis Grizzlies por 107 a 91, com mais uma boa atuação de James Harden, cestinha do duelo com 25 pontos. Além disso, ele distribuiu cinco assistências e capturou cinco rebotes na noite de terça-feira.

Terrence Jones contribuiu com 20 pontos e Dwight Howard registrou um "double-double" com 17 pontos e 14 rebotes no quatro triunfo seguido do sétimo colocado da Conferência Oeste, logo atrás dos Grizzlies. Marc Gasol anotou 20 pontos pelo time de Memphis.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers 116 x 97 Phoenix Suns

Detroit Pistons 99 x 109 San Antonio Spurs

New York Knicks 120 x 114 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 91 x 107 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 106 x 101 Chicago Bulls

Minnesota Timberwolves 96 x 101 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 107 x 110 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 95 x 91 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets x New York Knicks

Houston Rockets x Minnesota Timberwolves

Boston Celtics x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Sacramento Kings x New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Miami Heat