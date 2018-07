Spurs vacila e é eliminado pelo Memphis nos playoffs

MEMPHIS - Dono da melhor campanha na temporada regular da NBA, o San Antonio Spurs decepcionou na noite de sexta-feira e foi eliminado nos playoffs pelo modesto Memphis Grizzlies, fora de casa. Um dos grandes favoritos ao título, o time do brasileiro Tiago Splitter perdeu por 99 a 91 e foi derrubado por 4 a 2 na série melhor-de-sete.

Com o resultado, o Spurs confirmou a má fase desde as últimas rodadas da temporada regular. A melhor equipe da Conferência Oeste vinha oscilando muito nos playoffs. Na noite de quinta, já havia escapado da eliminação por pouco, ao vencer a quinta partida da série com uma cesta no final. Desta vez, o Spurs não resistiu ao Memphis, que chegou pela primeira vez à semifinal dos playoffs. O adversário será o Oklahoma City Thunder.

Empurrado pela torcida, o Memphis foi liderado pelo ala Zach Randolph, cestinha da partida, com 31 pontos. Ele ainda brilhou com um double double, ao anotar 11 rebotes, assim como o pivô Marc Gasol, responsável por 12 pontos e 13 rebotes.

Pelos visitantes, o armador Tony Parker registrou 23 pontos, seguido do argentino Manu Ginobili, com 16. Tiago Splitter anotou quatro pontos e duas assistências em 13 minutos em quadra.

O resultado foi comemorado pela torcida e pelo técnico Lionel Hollins. "Poucas pessoas acreditavam na nossa classificação. Sem dúvida fizemos barulho e conseguimos chamar a atenção, o que não aconteceria se tivéssemos sido derrotados nesta série. Seríamos simplesmente mais um oitavo colocado que termina eliminado logo na primeira rodada diante da melhor equipe da Conferência", destacou o treinador.