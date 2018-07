Spurs vence e empata série com Mavericks na NBA

Fora de casa, o San Antonio Spurs se impôs e derrotou o Dallas Mavericks por 102 a 88, na noite de quarta-feira. Com isso, empatou por 1 a 1 a série válida pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste da NBA e precisará apenas vencer as partidas que disputará em casa para avançar.

Agora, o Spurs terá a vantagem de disputar duas partidas como mandante. O pivô Tim Duncan foi o principal jogador do San Antonio no triunfo, com 25 pontos e 17 rebotes. O armador argentino Manu Ginobili fez 23 pontos e Tony Parker anotou 16. Jason Terry, do Mavericks, foi o cestinha do jogo, com 27 pontos. Já Dirk Nowitzki conseguiu um "double-double", com 24 pontos e dez rebotes.

Pelos playoffs da Conferência Leste, o Orlando Magic superou o Charlotte Bobcats com facilidade por 92 a 77. Com isso, abriu uma vantagem de 2 a 0 na série e pode avançar se vencer os dois próximos jogos, que serão disputados fora de casa. Stephen Jackson, do Bobcats, anotou 27 pontos e foi o cestinha da partida. Com boa atuação coletiva, o Magic teve Vince Carter, com 19 pontos, e Dwight Howard, com 15, como principais destaques.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quinta-feira com as partidas Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers x Phoenix Suns.