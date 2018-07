Spurs vence Kings na volta de Tiago Splitter na NBA

Tiago Splitter jogou por quase 15 minutos, anotou sete pontos, obteve seis rebotes e deu uma assistência. O argentino Manu Ginobili foi o principal destaque da oitava vitórias nos últimos nove jogos do Spurs ao anotar 20 pontos. Já Tony Parker somou dez pontos e dez assistências.

No jogo em que mais pontuou na sua carreira, Isaiah Thomas foi o cestinha do duelo com 28 pontos e ainda deu dez assistências, mas não impediu a quarta derrota consecutiva do Kings. Já DeMarcous Cousins terminou o duelo com 25 pontos e 11 rebotes.

Outro brasileiro que entrou em quadra na rodada de quarta-feira da NBA, Leandrinho Barbosa não teve a mesma sorte de Splitter. Fora de casa, o Indiana Pacers perdeu por 100 a 84 para o New Jersey Nets, que superou o excesso de lesões no elenco para vencer. Leandrinho atuou por apenas 14 minutos, com três pontos e dois rebotes na segunda derrota do Pacers nas últimas seis partidas. Paul George foi o principal destaque da equipe ao anotar 22 pontos.

O Nets teve apenas dez jogadores à disposição para o confronto e ainda perdeu Shelden Williams e Jordan Williams durante o duelo, mas conseguiu a segunda vitória nos últimos oito jogos. Com tantos problemas, a equipe contou com atuação destacada de Deron Williams, que somou 30 pontos e nove assistências, para conseguir o triunfo mais folgado, com 16 pontos de diferença, nesta temporada.

Líder da Conferência Leste da NBA, o Chicago Bulls mostrou força fora de casa ao bater o Atlanta Hawkos por 98 a 77. Com o triunfo, a equipe tem a melhor campanha da temporada como visitante, com 21 vitórias e seis derrotas. Esta foi a oitava partida do Bulls sem Derrick Rose, afastado por conta de uma lesão no ombro. Mesmo como esse importante desfalque, o time venceu seis desses duelos.

Luol Deng foi o cestinha da partida com 22 pontos, incluindo cinco arremessos de três. Carlos Boozer também se destacou pelo Bulls, com 20 pontos e nove rebotes. Já Josh Smith foi o principal anotador do Hawks, com 19 pontos.

Com uma reação impressionante no terceiro quarto, quando anotou 21 pontos seguidos, o New York Knicks derrotou o Orlando Magic por 108 a 86, em casa, e superou pela primeira vez desde 14 de janeiro os 50% de aproveitamento. Com 26 vitórias e 25 derrotas, a equipe está em oitavo lugar na Conferência Leste.

Para triunfar, a equipe precisou superar as ausências de Amare Stoudemire e Jeremy Lin, contundidos. Carmelo Anthony e Iman Shumpert anotaram 25 pontos cada para o Knicks, que venceu oito das últimas dez partidas. Jameer Nelson foi o principal destaque do Magic ao marcar 17 pontos.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers 75 x 87 Detroit Pistons

New York Knicks 108 x 86 Orlando Magic

Toronto Raptors 105 x 96 Denver Nuggets

Charlotte Bobcats 83 x 88 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 77 x 98 Chicago Bulls

Boston Celtics 94 x 92 Utah Jazz

New Jersey Nets 100 x 84 Indiana Pacers

Sacramento Kings 112 x 117 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 87 x 102 New Orleans Hornets

Los Angeles Clippers 103 x 86 Phoenix Suns

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Washington Wizards

Miami Heat x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x New Orleans Hornets

Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder