Spurs vence Suns e segue invicto em casa na NBA

Tim Duncan foi o principal destaque do Spurs, com 24 pontos e 11 rebotes. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 16 minutos, com nove pontos e cinco rebotes. Marcin Gortat, com 24 pontos e 15 rebotes, e Steve Nash, com 20 pontos e dez assistências foram os destaques do Suns.

O brasileiro Nenê Hilário teve boa atuação, mas não conseguiu impedir a derrota do Denver Nuggets. Em casa, a equipe perdeu para o Utah Jazz por 106 a 96. O pivô, que permaneceu em quadra por 35 minutos, anotou 18 pontos, obteve seis rebotes e deu três assistências.

Nenê foi o cestinha do Nuggets ao lado de Danilo Gallinari, que também fez 18 pontos. Paul Millsap foi o cestinha da partida com 26 pontos, sendo 16 deles anotados no último quarto, e ainda obteve 12 rebotes para o Jazz. Al Jefferson também conseguiu um "double-double", com 18 pontos e 12 rebotes.

Resultados de 15 de janeiro:

Detroit Pistons 91 x 99 Golden State Warriors

Denver Nuggets 96 x 106 Utah Jazz

San Antonio Spurs 102 x 91 Phoenix Suns

Jogos de 16 de janeiro:

New York Knicks x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Washington Wizards x Houston Rockets

Charlotte Bobcats x Cleveland Cavaliers

New Orleans Hornets x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x New Jersey Nets

Atlanta Hawks x Toronto Raptors

Boston Celtics x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings

Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks