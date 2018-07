Spurs vencem 7.º jogo seguido com boa atuação de Tiago Splitter

DALLAS - O brasileiro Tiago Splitter teve boa atuação na sétima vitória consecutiva do San Antonio Spurs na temporada 2012/2013 da NBA. Na rodada de sexta-feira, os vice-líderes da Conferência Oeste derrotaram o Dallas Mavericks por 113 a 107, em casa, e Splitter conseguiu um "double-double" na partida, com 13 pontos e 10 rebotes nos 29 minutos em que permaneceu em quadra.

Tony Parker liderou o Spurs com 23 pontos e 10 assistências, mesmo tendo sofrido um corte acima do olho esquerdo durante a partida, exatamente aquele que ele esteve sob risco de perder em junho de 2012 após pedaços de vidro entrarem na córnea durante um incidente em Nova York. O time de San Antonio não contou com Tim Duncan, em recuperação de uma lesão no joelho, mas DeJuan Blair anotou 22 pontos. Rodrigue Beaubois fez 19 pontos para o Mavericks na partida.

O Boston Celtics sofreu a sexta derrota consecutiva ao perder, fora de casa, para o Atlanta Hawks por 123 a 111, na noite de sexta, em partida definida apenas na segunda prorrogação. O Celtics chegou a ter uma vantagem de 27 pontos durante o primeiro tempo, mas permitiu a reação do Hawks e agora acumula a sua pior série negativa nos últimos seis anos.

Kyle Korver fez cinco cestas de três pontos no quarto período e foi o cestinha da partida com 26 pontos, enquanto Al Horford fez 24 pontos e obteve 13 rebotes para o Hawks. Kevin Garnett anotou 24 pontos e conseguiu 10 rebotes, mas deixou a partida na segunda prorrogação após atingir o limite de faltas. Rajon Rondo conseguiu o seu quinto "triple-double" na temporada, com 16 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Já o brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por apenas três minutos pelo Celtics, sem pontuar.

O Washington Wizards enfim conseguiu conquistar a sua 10ª vitória na temporada 2012/2013 da NBA ao vencer o Minnesota Timberwolves por 114 a 101, em casa, na noite de sexta. Em sua primeira partida como titular desde que se recuperou de uma lesão no joelho, John Wall fez 14 pontos e deu cinco assistências. Após o retorno do jogador, o Wizards, vice-lanterna da Conferência Leste, venceu cinco de oito partidas.

Jordan Crawford foi o cestinha da partida com 19 pontos e o brasileiro Nenê Hilário somou 14 pontos, sete rebotes e três assistências nos 22 minutos em que permaneceu em quadra. Derrick Williams foi o principal destaque do Timberwolves na partida, com 18 pontos e 11 rebotes.

O Los Angeles Lakers encerrou uma sequência de quatro derrotas ao vencer o Utah Jazz por 102 a 84, em casa, na noite de sexta. Metta World Peace fez 17 pontos, incluindo cinco cestas de três pontos, Dwight Howard somou 17 pontos e 13 rebotes, Steve Nash e Pau Gasol marcaram 15 pontos cada e Kobe Bryant terminou a partida com 14 pontos, 14 assistências e nove rebotes. Esta vitória foi a primeira do Lakers em três confrontos com o Jazz nesta temporada. Derrick Favors fez 14 pontos para o Utah, que vinha embalado por quatro triunfos consecutivos.

Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:

Washington Wizards 114 x 101 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 113 x 108 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 123 x 111 Boston Celtics

Miami Heat 110 x 88 Detroit Pistons

Chicago Bulls 103 x 87 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 101 x 77 Brooklyn Nets

New Orleans Hornets 82 x 100 Houston Rockets

Dallas Mavericks 107 x 113 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 95 x 105 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 102 x 84 Utah Jazz

Confira os jogos da rodada deste sábado da NBA:

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x New York Knick

Washington Wizards x Chicago Bulls

Charlotte Bobcats x Minnesota Timberwolves

Houston Rockets x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Golden State Warriors

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Denver Nuggets x Sacramento Kings

Utah Jazz x Indiana Pacers

Portland Trail Blazers x Los Angeles Clippers