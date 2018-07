Spurs vencem Cavaliers com show de Duncan na NBA

SAN ANTONIO - O San Antonio Spurs contou com mais uma atuação destacada de Tim Duncan para conquistar a 51ª vitória em 67 jogos disputados na temporada 2012/2013 da NBA. Na rodada de sábado, os líderes da Conferência Oeste derrotaram o Cleveland Cavaliers por 119 a 113, em casa, com 30 pontos de Tim Duncan, que foi o cestinha da partida e ainda obteve 12 rebotes.

Kawhi Leonard também se destacou na partida pelo Spurs, com 24 pontos e 13 rebotes, enquanto Manu Ginóbili somou 14 pontos e 10 assistências. O brasileiro Tiago Splitter atuou por 27 minutos, com 10 pontos, quatro rebotes e duas assistências para o Spurs, que não contou com o lesionado Tony Parker.

O Cavaliers atuou sem Kyrie Irvinig, que também está contundido, e teve Wayne Ellington, com 21 pontos, como principal destaque. A equipe está apenas na 13ª colocação na Conferência Leste.

Em casa, o Washington Wizards venceu o Phoenix Suns por 127 a 105, com 34 pontos de Martell Webster, que alcançou a marca mais alta da sua carreira e se tornou o primeiro jogador da equipe a anotar 30 pontos em uma partida desta temporada da NBA. O Wizards fez a sua maior pontuação no campeonato e ainda conquistou o seu quarto triunfo seguido como mandante.

Além disso, o Wizards não vencia o Suns desde 2006, com 10 derrotas consecutivas. O brasileiro Nenê Hilário atuou por 22 minutos pelo 11º colocado da Conferência Leste, com 14 pontos, cinco rebotes e duas assistências. John Wall fez 17 pontos e deu 11 assistências, enquanto Emeka Okafor também anotou 17 e obteve 10 rebotes. Michael Beasley fez 21 pontos e Goran Dragic somou 12 pontos e 11 assistências para o Suns, que está na última colocação na Conferência Oeste.

O Boston Celtics conquistou a 11ª vitória consecutiva como mandante ao vencer o Charlotte Bobcats por 105 a 88, na noite de sábado. Paul Pierce foi poupado no último quarto, mas mesmo assim fez 14 pontos, deu oito assistências e obteve seis rebotes pelo Celtics, que tinha perdido as duas partidas anteriores para o Bobcats, equipe de pior campanha na NBA. Kevin Garnett, contundido, não participou do jogo pelo Boston, que está na sexta colocação na Conferência Leste. Jannero Pargo, do Bobcats, foi o cestinha da partida com 18 pontos.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Washington Wizards 127 x 105 Phoenix Suns

Boston Celtics 105 x 88 Charlotte Bobcats

Philadelphia 76ers 98 x 91 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 119 x 113 Cleveland Cavaliers

Utah Jazz 90 x 84 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 112 x 101 Detroit Pistons

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

Toronto Raptors x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x New York Knicks

Houston Rockets x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x New Orleans Hornets

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings