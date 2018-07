Spurs vencem Clippers e disparam na liderança da Conferência Oeste

LOS ANGELES - O San Antonio Spurs chegou à quinta vitória consecutiva na temporada e está cada vez mais próximo de garantir a primeira colocação do Oeste na NBA para os playoffs. Atual líder da conferência, o time texano derrotou o concorrente direto Los Angeles Clippers, terceiro colocado, por 116 a 90, fora de casa, na rodada de quinta-feira.

Com o resultado e a derrota do vice-líder Oklahoma City Thunder na quarta, os Spurs dispararam na liderança do Oeste, com 44 vitórias e 12 derrotas. A equipe ainda vive grande momento, já que venceu nove das últimas dez partidas que disputou. O Los Angeles Clippers, no entanto, não vem muito atrás e é o terceiro da conferência, com 39 vitórias e 18 derrotas.

De quebra, os Spurs acabaram com a freguesia diante dos Clippers na temporada, já que haviam perdido as duas partidas anteriores diante do rival californiano. O grande destaque da noite foi o armador Tony Parker, com 31 pontos, enquanto Danny Green contribuiu com 15. O brasileiro Tiago Splitter anotou 10 pontos nos 20 minutos que esteve em quadra. Pelo Clippers, destaque para Matt Barnes, que saiu do banco para anotar 18 pontos.

Se os Spurs vivem um grande momento, o Miami Heat não faz diferente e também chegou à nona vitória nos últimos dez jogos. Líder da Conferência Leste, com 38 vitórias em 52 jogos, a equipe não teve trabalho para bater o Chicago Bulls no outro jogo da rodada, mesmo atuando fora de casa, por 86 a 67.

Com uma defesa sufocante, o Heat não deu chances para o adversário e ainda contou com uma noite inspirada de LeBron James, que anotou 26 pontos e 12 rebotes. Dwyane Wade também teve boa atuação e contribuiu com 17 pontos. Já os Bulls tiveram no armador Nate Robinson seu cestinha, com 14 pontos.

