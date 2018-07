Spurs vencem, eliminam Los Angeles Lakers e se classificam na NBA

O San Antonio Spurs é a segunda equipe classificada aos playoffs da NBA. Após o Miami Heat avançar na Conferência Leste, o time do Texas se garantiu nas semifinais do Oeste ao superar o Los Angeles Lakers, fora de casa, por 103 a 82, na noite de domingo. Assim, fechou a série melhor de sete jogos com quatro vitórias e nenhuma derrota.

O francês Tony Parker anotou 23 pontos pelos Spurs e foi o cestinha da partida, e Tim Duncan somou 11 pontos e seis rebotes para a equipe, que chegou a ter uma vantagem de 25 pontos no jogo e nunca esteve atrás no placar. Kawhi Leonard e DeJuan Blair marcaram 13 pontos cada para o time de San Antonio.

A equipe se aproveitou do excesso de desfalques dos Lakers, que não puderam utilizar três dos seus titulares - Kobe Bryant, Steve Nash e Metta World Peace -, afastados por causa de lesões. O time de Los Angeles não era eliminado na primeira rodada dos playoffs desde 2007.

Dwight Howard marcou sete pontos pelos Lakers antes de ser expulso no terceiro quarto, após receber a sua segunda falta técnica por discutir com um árbitro. O espanhol Pau Gasol foi o principal destaque dos Lakers no jogo, com 16 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

O próximo adversário dos Spurs nos playoffs da NBA sairá do confronto entre Golden State Warriors e Denver Nuggets. O time da Califórnia ficou mais próximo de avançar no duelo ao derrotar os Nuggets por 115 a 101, em casa, na noite de domingo. Assim, abriu 3 a 1 na série. O quinto jogo será disputado nesta terça-feira em Denver.

Stephen Curry liderou os Warriors e terminou o jogo como cestinha, com 31 pontos, sendo 22 deles anotados durante o terceiro quarto, o que levou a equipe a começar o último período com uma vantagem de 19 pontos. Além disso, deu sete assistências na terceira vitória consecutiva da sua equipe.

Jarrett Jack também teve bom desempenho pelos Warriors, com 21 pontos e nove assistências. Ty Lawson se destacou pelos Nuggets, com 26 pontos e seis assistências. Andre Iguodala marcou 19 pontos, e Kenneth Faried somou 12 rebotes e oito pontos.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta segunda-feira com a disputa de três partidas. O Brooklyn Nets recebe o Chicago Bulls e precisa vencer para evitar que o adversário feche a série em 4 a 1. Em desvantagem de 2 a 1, o Atlanta Hawks enfrenta em casa o Indiana Pacers. Já o Oklahoma City Thunder enfrenta o Houston Rockets no seu ginásio e pode fazer 4 a 0, avançando caso triunfe.