Star+ e ESPN constroem quadra de basquete em rooftop do Allianz Parque para promover final da NBA

A final da NBA entre Boston Celtics e Golden State Warriors começa nesta quinta-feira, e Star+ e ESPN, que em uma iniciativa inédita, está investindo em uma imersão na cultura e lifestyle para promover o evento que é considerado o maior espetáculo do basquete mundial. A ação reunirá diversos influenciadores da modalidade e da cultura pop com intuito de dar ainda mais visibilidade às finais, que pela primeira vez serão destaque do catálogo de eventos ao vivo do Star+. A marca explora o inusitado e construiu pela primeira vez no país uma quadra de basquete personalizada no rooftop do Allianz Parque.

No espaço, os influenciadores participarão de diversos desafios inspirados no All-Star Game da NBA, com as celebridades jogando basquete em um ambiente único. Dentre os participantes estarão Felipe Tito, Cocielo, Ninja, Pietro, Rafinha Bastos, Bibi, Kaysar, Vivi Wanderley, Joãozinho, Fefe, Ellen Valias, entre outros.

Com o objetivo de impactar o fã do esporte, o público jovem e diverso do digital, que é muito inspirado por todo lifestyle da Liga e dos jogadores, os convidados estarão inseridos em um ambiente urbano muito conhecido no basquete de rua do Brasil, mas principalmente, dos Estados Unidos, berço da modalidade. A ideia é que desfrutem a quadra, projetada em um cenário inovador, e sintam na pele a magia, a cultura e todo entretenimento que o esporte proporciona.

A ação promovida pelo Star+ dá continuidade à campanha "Todo Mundo em Quadra", criada para as transmissões da temporada 2021/2022 na plataforma de streaming e na ESPN, que convida os fãs do esporte a mergulharem na cultura e estilo de vida que estão em volta do basquete.

As iniciativas incluem conteúdo para redes sociais e canais lineares da Disney, ações com influenciadores e Out of Home, com um ônibus personalizado circulando pela cidade de São Paulo durante o período das Finais, chamando o público para acompanhar as transmissões no Star+.

ESPN e Star+ ainda terão um espaço dentro da NBA House, em São Paulo, onde os narradores e comentaristas de basquete da Disney marcarão presença diariamente. No local, os profissionais farão entradas ao vivo para o programa ESPN League - que será atração diária do canal ESPN 2 durante as Finais - e também farão participações no League de Passe e no SportsCenter+.