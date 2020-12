Stephen Curry brilha e Warriors encerram pré-temporada com vitória sobre os Kings

Disposto a dar a volta por cima na temporada que se inicia na próxima semana, o armador Stephen Curry brilhou no último jogo de pré-temporada do Golden State Warriors. Com 29 pontos em 29 minutos de quadra, o astro comandou a vitória de seu time, agora sediado em San Francisco, sobre o Sacramento Kings por 113 a 109, na noite de quinta-feira, em Sacramento.

Curry converteu seis bolas de 3 em 13 tentativas e ainda registrou seis rebotes, três assistências e três roubos de bola. Outro destaque pelos Warriors foi Kelly Oubre Jr., responsável por 22 pontos, três a mais que Andrew Wiggins. Draymond Green seguiu fora e ainda não atuou nesta fase de preparação.

Pelos lados dos Kings, Harrison Barnes fechou como o principal pontuador (19). Hassan Whiteside entrou bem e colaborou com 13 pontos e nove rebotes. Já De A’aron Fox assinalou oito pontos, mas apareceu com muita eficiência nas assistências, produzindo 13 no total.

16 in the quarter. 29 on the night. Steph is in the zone. ☔️ pic.twitter.com/fFOItMFsaG — Golden State Warriors (@warriors) December 18, 2020

Calouro que chamou mais a atenção do último Draft, mesmo sendo a terceira escolha, o armador LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, voltou a ter ótima atuação na pré-temporada. Ele ajudou a equipe da Carolina do Norte a vencer o Orlando Magic por 123 a 115. Saiu de quadra com 18 pontos, dois rebotes e cinco assistências, com 44% de aproveitamento nas bolas de três pontos (4 de 9) em 26 minutos.

Mesmo jogando fora de casa, no Texas, o Minnesota Timberwolves encerrou bem o período de amistosos ao surpreender o Dallas Mavericks por 129 a 127 na prorrogação. Karl-Anthony Towns (20 pontos e sete rebotes) e Malik Beasley (18 e 11) terminaram como os melhores dos visitantes. O esloveno Luka Doncic (20 pontos e sete assistências) mais uma vez foi o melhor dos mandantes.

Quem não venceu uma partida sequer na pré-temporada foi o Los Angeles Clippers. Em casa, no ginásio Stapel Center, o time de Los Angeles caiu pela terceira vez seguida ao ser derrotada pelo Utah Jazz por 125 a 105. Paul George marcou 16 pontos, três a mais que Kawhi Leonard para os anfitriões. Com 20 cada, Bojan Bogdanovic e Jordan Clarkson foram os cestinhas da franquia de Salt Lake City.