Stephen Curry faz tese sobre equidade de gênero no esporte e segue luta de Kobe Bryant pela causa

Stephen Curry cumpriu o que prometeu à mãe, Sonya, formada em Educação. A promessa de mais de uma década de que conseguiria seu diploma universitário foi, enfim, concluída. A estrela do Golden State Warriors se formou em Sociologia na última semana pela Davidson College, 13 anos depois de ter deixado a universidade. O tema? A promoção da equidade de gênero através do esporte. Curry continua a seguir os passos de Kobe Bryant como uma lenda da NBA a lutar sistematicamente pela causa.

"Vai ser legal ter o diploma na parede de casa um dia. Estou comprometido com isso. Vou talvez voltar aqui quando a carreira no basquete acabar", disse Curry em 2009 em sua coletiva de imprensa na Davidson College, anunciando que pausaria seus estudos para tentar entrar na NBA, onde atualmente é um dos principais jogadores do basquete dos EUA.

Faltava apenas um semestre de estudos, mas Curry conseguiu. O jogador do Warriors compartilhou sua felicidade em se formar na universidade. "Desde que saí do campus, era um objetivo terminar a faculdade. Obviamente, é um sentimento de realização, mas uma promessa que fiz à minha mãe e ao treinador (Bob) McKillop quando saí depois do meu primeiro ano", contou Curry a repórteres nesta semana.

Assim como Kobe Bryant, ele usa sua fama para ajudar a ampliar a luta por igualdade das condições entre homens e mulheres na sociedade. "O fato de você ter um cara como o Kobe, que estava emprestando sua plataforma, sua voz, recursos, seu tempo para defender o esporte feminino, obviamente é um grande incentivo para continuar essa missão", disse Curry à revista Sports Illustrated em 2018, na época em que promoveu um acampamento para 200 garotas jogarem basquete e discutirem sobre temas relevantes.

Os ensinamentos que recebeu da mãe e da mulher, Ayesha, abriram os olhos de Curry para o tema. "Por toda a minha vida, realmente, sinto que tenho recebido essa educação sobre o que significa ser uma mulher nos Estados Unidos. E uma lição dessa educação que realmente se destacou para mim é: sempre ouvi-las, sempre acreditar nelas", explicou em um texto autoral ao site The Players Tribune, citando que o nascimento das filhas fez com que ele se aprofundasse ainda mais na causa.

Coach McKillop celebrating with all of his graduates today ‼️ pic.twitter.com/qx2d4fL2Pr — Davidson Basketball (@DavidsonMBB) May 15, 2022

Curry conseguiu seu diploma de bacharel em Sociologia, mas não esteve presente na cerimônia de formatura da turma no último domingo. Ele acompanhou a delegação do Golden State Warriors na viagem a Memphis para as semifinais da Conferência Oeste da NBA, mas assistiu ao evento e celebrou a mais nova conquista de seu extenso currículo vencedor, com três títulos de NBA, dois prêmios MVPs, além de vários recordes individuais. Ele vai receber seu diploma em uma data a ser definida.

"Pude analisar algumas das coisas que fiz desde que saí da universidade e aplicar uma lente sociológica a isso, e entender como muitas pessoas estão promovendo a equidade de gênero por meio de sua voz, sua plataforma, seus investimentos financeiros e seu tempo", disse.

Curry destacou, em vários momentos da carreira, a importância da educação. Seguiu os ensinamentos da mãe e acompanhou os irmãos Seth e Sydel, que também já se formaram. "(O Curry se formar) não me surpreende. Temos caras que são realmente conscientes sobre o mundo além do basquete e seu impacto em suas comunidades. Além disso, Steph é um cara muito curioso, ele está constantemente tentando expandir seus horizontes e conseguir seu diploma universitário foi muito importante para ele", enalteceu o técnico do Warriors, Steve Kerr.

Curry estudou na Davidson College entre 2006 e 2009, sendo o melhor jogador da história da universidade. Líder em pontos, cestas de três pontos, lances livres e roubos de bola, ele não teve seu número aposentado, pois a faculdade só realiza a cerimônia com atletas que concluíram seus respectivos cursos. Agora, não será mais problema.