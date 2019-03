Stephen Curry faz 37 pontos, mas Warriors perdem dos Wolves na prorrogação

Karl-Anthony Towns converteu um lance livre com o cronômetro a cinco décimos de segundo do final da prorrogação e garantiu a vitória do Minnesota Timberwolves por 131 a 130 sobre o Golden State Warriors na rodada de sexta-feira à noite da NBA. No tempo normal houve empate em 115 pontos.

A 1min41s do fim da prorrogação, o Minnesota abriu nove pontos de vantagem (128 a 119), mas o astro Stephen Curry conseguiu três cestas de três pontos e levou o Warriors ao empate. No lance seguinte, Kevin Durant fez falta em Towns, que acertou o primeiro lance livre e errou o segundo.

Curry foi o cestinha da partida com 37 pontos e ainda deu cinco assistências. Pelo lado do Timberwolves, Andrew Wiggins anotou 24 pontos e agarrou nove rebotes.

Com a derrota, o Golden State passou a ter liderança da Conferência Oeste dividida com o Denver Nuggets. As duas equipes somam 51 vitórias e 24 derrotas. O Minnesota, fora dos playoffs, venceu apenas a 34ª partida, após 75 disputadas.

Em Atlanta, o Portland Trail Blazers obteve a sexta vitória consecutiva, ao bater o Atlanta Hawks por 118 a 98, com 36 pontos de Damian Lillard e mais 17 de Al-Farouq Aminu, que ainda pegou 11 rebotes.

Com a vitória, o Portland está em terceiro lugar na Conferência Oeste, com 48 vitórias e 27 derrotas. O Atlanta, 12º classificado, soma 49 derrotas e 27 vitórias.

Fora dos playoffs, o Los Angeles Lakers contou com 27 pontos e nove assistências do astro LeBron James para derrotar o Charlotte Hornets por 129 a 115.

Kemba Walker marcou 24 pontos e fez seis assistências, mas não impediu o mau resultado do Hornets, que ficou um pouco mais longe da classificação na Conferência Leste. O time soma 35 vitórias, 40 derrotas e briga com Miami Heat e Orlando Magic pela vaga na fase mata-mata do campeonato. O Lakers só ganhou o 34º jogo, após 76 partidas.

LeBron James (27 PTS, 9 AST) and the @Lakers come away victorious at home vs. Charlotte!#LakeShow 129#Hornets30 115 KCP: 25 PTS, 6 3PM Kyle Kuzma: 20 PTS Rajon Rondo: 17 AST (season-high) pic.twitter.com/9vmSQ2kvYR — NBA (@NBA) 30 de março de 2019

Confira os resultados da rodada de sexta-feira:

Boston Celtics 114 x 112 Indiana Pacers

Atlanta Hawks 98 x 118 Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves 131 x 130 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 105 x 115 Denver Nuggets

Utah Jazz 128 x 124 Washington Wizards

Los Angeles Lakers 129 x 115 Charlotte Hornets

Jogos previstos para sábado:

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets x Boston Celtics

Houston Rockets x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Orlando Magic

Detroit Pistons x Portland Trailblazers

New York Knicks x Miami Heat

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers

Chicago Bulls x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies